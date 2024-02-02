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"Війна росії проти дітей": Зеленська запропонувала ідеї, як повернути депортованих дітей

"Війна росії проти дітей": Зеленська запропонувала ідеї, як повернути депортованих дітей

Київ • УНН

 • 33225 перегляди

На міжнародній конференції в Латвії обговорювали шляхи повернення українських дітей, депортованих Росією, за участю першої леді Олени Зеленської.

У Ризі відбулася міжнародна конференція "Війна росії проти дітей". У заході взяла участь Перша леді Олена Зеленська. Про напрацьовані шляхи повернення українських дітей  під час заходу розповіли у Мінреінтеграції, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що основною метою конференції було привернення увагу світової спільноти до фактів викрадення та примусової депортації українських дітей.

У своєму виступі Олена Зеленська зазначила, що Женевська конвенція містить положення, за яким повернення може відбуватися як на територію країни громадянства дитини, так і на територію держав, що не є сторонами конфлікту.

Тому країни Балтійського регіону, які розташовані географічно близько до агресора, можуть бути такими країнами.

За словами Першої леді, всі необхідні механізми слід напрацьовувати спільно з міжнародними партнерами. Їх розробка має відбуватися за безпосередньої участі країн, які готові виступити посередниками у цьому процесі. Адже це, на переконання пані Зеленської, найшляхетніший спосіб використати свій вплив, владу та ресурс для того, щоб врятувати наших дітей.

Сподіваюся на допомогу міжнародної спільноти в цьому питанні. Бо коли йдеться про дитячі долі, нам усім треба робити більше та діяти рішуче.

– сказала Зеленська.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

СуспільствоВійна
ministerstvo-z-pytan-reintehratsii-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiМіністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
latviiaЛатвія
olena-zelenskaОлена Зеленська
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