"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей
Киев • УНН
На международной конференции в Латвии обсуждали пути возвращения украинских детей, депортированных россией, при участии первой леди Елены Зеленской.
В Риге состоялась международная конференция "Война России против детей". В мероприятии приняла участие Первая леди Елена Зеленская. О наработанных путях возвращения украинских детей во время мероприятия рассказали в Минреинтеграции, передает УНН.
Детали
Отмечается, что основной целью конференции было привлечение внимания мирового сообщества к фактам похищения и принудительной депортации украинских детей.
В своем выступлении Елена Зеленская отметила, что Женевская конвенция содержит положение, по которому возвращение может происходить как на территорию страны гражданства ребенка, так и на территорию государств, не являющихся сторонами конфликта.
Поэтому страны Балтийского региона, которые расположены географически близко к агрессору, могут быть такими странами.
По словам Первой леди, все необходимые механизмы следует нарабатывать совместно с международными партнерами. Их разработка должна происходить при непосредственном участии стран, которые готовы выступить посредниками в этом процессе. Ведь это, по убеждению госпожи Зеленской, самый благородный способ использовать свое влияние, власть и ресурс для того, чтобы спасти наших детей.
Надеюсь на помощь международного сообщества в этом вопросе. Потому что когда речь идет о детских судьбах, нам всем надо делать больше и действовать решительно.
"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей
На международной конференции в Латвии обсуждали пути возвращения украинских детей, депортированных россией, при участии первой леди Елены Зеленской.
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