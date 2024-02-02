"Война россии против детей": Зеленская предложила идеи, как вернуть депортированных детей

В Риге состоялась международная конференция "Война России против детей". В мероприятии приняла участие Первая леди Елена Зеленская. О наработанных путях возвращения украинских детей во время мероприятия рассказали в Минреинтеграции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что основной целью конференции было привлечение внимания мирового сообщества к фактам похищения и принудительной депортации украинских детей.

В своем выступлении Елена Зеленская отметила, что Женевская конвенция содержит положение, по которому возвращение может происходить как на территорию страны гражданства ребенка, так и на территорию государств, не являющихся сторонами конфликта.

Поэтому страны Балтийского региона, которые расположены географически близко к агрессору, могут быть такими странами.

По словам Первой леди, все необходимые механизмы следует нарабатывать совместно с международными партнерами. Их разработка должна происходить при непосредственном участии стран, которые готовы выступить посредниками в этом процессе. Ведь это, по убеждению госпожи Зеленской, самый благородный способ использовать свое влияние, власть и ресурс для того, чтобы спасти наших детей.