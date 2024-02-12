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До України повернули 80-річну жінку, яка не могла самостійно евакуюватись з окупованої Донеччини - Лубінець

До України повернули 80-річну жінку, яка не могла самостійно евакуюватись з окупованої Донеччини - Лубінець

Київ • УНН

 • 24389 перегляди

З окупованого села в Донецькій області за допомогою волонтерів та працівників Офісу Омбудсмана до України евакуювали 80-річну жінку, яка не могла самостійно виїхати з окупованого села на Донеччині.

До України вдалось повернути 80-річну жінку, яка після початку повномасштабного вторгнення залишилась в одному з окупованих сіл Донеччини. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Омбудсмен пояснив, що жінка  не могла самостійно пересуватись тому і не мала можливості евакуюватись. Окрім того, в неї не було родичів чи знайомих, які б погодились  за нею доглядати

Також Лубінець зауважив, що окупанти позбавили літню  жінку пенсії, оскільки та відмовилась від російського паспорта.

За його словами, Офіс Омбудсмана спільно з Громадською організацією, що займається евакуацією, вивчили різні варіанти маршрутів виїзду з ТОТ.

Кожна деталь враховувалася, зважаючи на стан жінки. Все організували так, щоб була можливість супроводжувати жінку протягом усього часу, з урахуванням ризиків, які могли виникнути при перетині кордонів

- розповів Лубінець

Після двох років в окупації: до України повернули ще одну дитину з захопленої частини Запорізької області10.02.24, 14:04 • 34787 переглядiв

Він зазначив, що процес евакуації розпочавсь ще 24 січня. На кожному етапі пані Антоніну супроводжували волонтери, які придбали їй візок та ходунки

Маршрут жінки пролягав через тимчасову окуповану територію Донецької області та території Росії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Попри усі складнощі, 4 лютого пані Антоніна нарешті зустрілась зі своєю донькою у місті Львів. Після довгих місяців розлуки тепер вони разом у Києві

- розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що нещодавно до України повернули ще одну сім'ю. 

Бабуся та її 16-річна онука благополучно повернулися на підконтрольну Україні територію після того, як не змогли виїхати з окупованого регіону через страх проходження через ворожі блокпости.

Володимир Омельченко

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