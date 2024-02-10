Після двох років в окупації: до України повернули ще одну дитину з захопленої частини Запорізької області
Київ • УНН
За допомогою Міністерства реінтеграції в Україну з окупованої Запорізької області повернули дитину, яка майже два роки була розлучена зі своєю сім'єю.
До України повернули ще одну дитину, яка залишалась на території тимчасово окупованої частини Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, пише УНН.
Деталі
За участі Мінреінтеграції з тимчасово окупованої території повернуто ще одну дитину.... Після майже двох років, які вони провели нарізно, родина знову об’єдналася. Повернення відбувалося в межах проєкту "Шлях додому"
У відомстві розповіли, що в грудні минулого року до Мінреінтеграції звернулася жінка, на ім'я Марія. Вона просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку.
Зазначається, що на момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжкохворою. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самотужки батькам теж було ризиковано.
Зрештою коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей02.02.24, 22:19 • 33057 переглядiв
Доповнення
Мінреінтеграції дякує всім, хто долучався до цієї справи. Окрім того, у відомстві закликають українців повідомляти про випадки незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф.
У разі потреби звернутися можна до на гарячу лінію Національного інформаційного бюро: 16-48, або до профільного фахівця Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13.
Нагадаємо
До України повернули хлопця, якого у квітні 2022 року незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя до росії.