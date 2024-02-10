После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области
С помощью Министерства реинтеграции в Украину из оккупированной Запорожской области вернули ребенка, который почти два года был разлучен со своей семьей.
В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль
По словам премьер-министра Шмыгаля, на заседании Кабинета министров было обсуждено выделение более 40 миллиардов гривен из государственного бюджета в 2024 году для стимулирования экономики Украины и помощи предпринимателям через грантовые программы, кредитование и индустриальные парки.
На Купянском направлении ВСУ удалось уничтожить 293 оккупантов и 37 единиц военной техники - Евлаш
В 24 боевых столкновениях на Купянском направлении украинские военные уничтожили 293 российских военнослужащих и уничтожили 37 единиц техники и вооружения.
Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО
Министр обороны Украины обсудил с представителем НАТО переход украинской армии на стандарты НАТО накануне нынешнего саммита Альянса.
На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ
Протест польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" завершился, что позволило возобновить движение грузовиков - 220 грузовиков ожидают въезда в Украину.
Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки "шахедов" на Одесскую область
Румынские силы были подняты по тревоге и подняли в воздух самолеты в ответ на атаки российских беспилотников вблизи украинской границы, но воздушное пространство не было нарушено.
На оккупированной Херсонщине россияне создали новую газету для усиленной пропаганды "выборов президента рф"
россияне создали новую пропагандистскую газету под названием "Право выбора" в оккупированной Херсонской области Украины для популяризации будущих президентских "выборов" и оккупации.
Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка
Кабинет Министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу.
Более тысячи домов на Закарпатье находятся без газоснабжения из-за падения дерева на газовую трубу
Работы по решению этого вопроса продолжаются. Привлечены все необходимые силы и средства. Восстановление газоснабжения прогнозируется в течение ближайших суток
Посол Китая в рф анонсировал визит путина в КНР - росСМИ
Посол Китая в россии в комментарии для российских СМИ заявил, что владимир путин проведет несколько встреч с Си Цзиньпином в 2024 году.