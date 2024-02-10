После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  189331 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  226049 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  199329 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  182765 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  203751 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  202213 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207053 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Новости по теме

После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области

С помощью Министерства реинтеграции в Украину из оккупированной Запорожской области вернули ребенка, который почти два года был разлучен со своей семьей.

Общество •   •  12589 просмотра
После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области

В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль

По словам премьер-министра Шмыгаля, на заседании Кабинета министров было обсуждено выделение более 40 миллиардов гривен из государственного бюджета в 2024 году для стимулирования экономики Украины и помощи предпринимателям через грантовые программы, кредитование и индустриальные парки.

Экономика •   •  10945 просмотра
В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль

На Купянском направлении ВСУ удалось уничтожить 293 оккупантов и 37 единиц военной техники - Евлаш

В 24 боевых столкновениях на Купянском направлении украинские военные уничтожили 293 российских военнослужащих и уничтожили 37 единиц техники и вооружения.

Война •   •  14356 просмотра
На Купянском направлении ВСУ удалось уничтожить 293 оккупантов и 37 единиц военной техники - Евлаш

Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО

Министр обороны Украины обсудил с представителем НАТО переход украинской армии на стандарты НАТО накануне нынешнего саммита Альянса.

Война •   •  18473 просмотра
Умеров обсудил переход Украины на стандарты Альянса с главой представительства НАТО

На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ

Протест польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" завершился, что позволило возобновить движение грузовиков - 220 грузовиков ожидают въезда в Украину.

Общество •   •  10885 просмотра
На пункте пропуска "Шегини - Медика" восстановлено движение грузовиков - ГПСУ

Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки "шахедов" на Одесскую область

Румынские силы были подняты по тревоге и подняли в воздух самолеты в ответ на атаки российских беспилотников вблизи украинской границы, но воздушное пространство не было нарушено.

Война •   •  17075 просмотра
Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки "шахедов" на Одесскую область

На оккупированной Херсонщине россияне создали новую газету для усиленной пропаганды "выборов президента рф"

россияне создали новую пропагандистскую газету под названием "Право выбора" в оккупированной Херсонской области Украины для популяризации будущих президентских "выборов" и оккупации.

Война •   •  20654 просмотра
На оккупированной Херсонщине россияне создали новую газету для усиленной пропаганды "выборов президента рф"

Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка

Кабинет Министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу.

Война •   •  19326 просмотра
Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка

Более тысячи домов на Закарпатье находятся без газоснабжения из-за падения дерева на газовую трубу

Работы по решению этого вопроса продолжаются. Привлечены все необходимые силы и средства. Восстановление газоснабжения прогнозируется в течение ближайших суток

Криминал и ЧП •   •  15839 просмотра
Более тысячи домов на Закарпатье находятся без газоснабжения из-за падения дерева на газовую трубу

Посол Китая в рф анонсировал визит путина в КНР - росСМИ

Посол Китая в россии в комментарии для российских СМИ заявил, что владимир путин проведет несколько встреч с Си Цзиньпином в 2024 году.

Новости Мира •   •  15957 просмотра
Посол Китая в рф анонсировал визит путина в КНР - росСМИ