После двух лет в оккупации: в Украину вернули еще одного ребенка из захваченной части Запорожской области

В Украину вернули еще одного ребенка, который оставался на территории временно оккупированной части Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, пишет УНН.

Детали

При участии Минреинтеграции с временно оккупированной территории возвращен еще один ребенок.... После почти двух лет, которые они провели порознь, семья снова объединилась. Возвращение происходило в рамках проекта "Путь домой" - рассказали в министерстве.

В ведомстве рассказали, что в декабре прошлого года в Минреинтеграции обратилась женщина, по имени Мария. Она просила помочь вернуть с временно оккупированной территории Запорожской области ее малолетнюю дочь.

Отмечается, что на момент начала полномасштабной войны девочка гостила там у своих бабушки и дедушки. Уехать сразу они не могли, поскольку бабушка была тяжелобольной. Перевозить ее не было возможности. Забирать девочку самостоятельно родителям тоже было рискованно.

В конце концов когда бабушки не стало, Мария обратилась за помощью в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Дополнение

Минреинтеграции благодарит всех, кто приобщался к этому делу. Кроме того, в ведомстве призывают украинцев сообщать о случаях незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию РФ.

В случае необходимости обратиться можно в на горячую линию Национального информационного бюро: 16-48, или к профильному специалисту Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.

Напомним

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