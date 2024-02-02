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Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей

Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 20:19  •  12838 просмотра

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Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из россии домой и оказывать им поддержку после возвращения.

2 февраля в Киеве, во время визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли  было объявлено о начале работы Международной коалиции по возвращению украинских детей. В этот же день в Офисе Президента был заключен соответствующий рамочный документ деятельности коалиции. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Под нашим с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли руководством была запущена работа Международной коалиции за возвращение украинских детей. Сегодня эта коалиция начала работу и представила на заседании в Киеве Рамочный документ своей деятельности. Украина и Канада сопредседательствуют в коалиции. Возвращение украденных детей является основой плана действий Bring Kids Back UA, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Это также является ключевым элементом пункта четвертого Украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц".

- написал он в телеграмме.

Детали

Ермак отметил, что утвержденный рамочный документ коалиции имеет учредительный характер. Он определяет мандат коалиции, цели, руководящие принципы и направления деятельности. Также в нем объясняется, что предусматривает членство в коалиции, и определяются пути, как страны могут участвовать в ее работе. Каждое государство самостоятельно может определить сферы, в которых захочет действовать, или даже взять на себя лидерство, учитывая свой опыт, экспертизу и ресурсы.

Отмечается, что новосформированная коалиция будет фокусироваться на содействии возвращению украинских детей. А именно на выявлении местонахождения незаконно депортированных и принудительно перемещенных юных граждан Украины, разработке механизмов их возвращения, участии в соответствующих дипломатических переговорах.

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В ее фокусе также будут вопросы подготовки и выдачи документов для установления личности детей и членов их семей, в частности необходимых для перемещения через границу и, соответственно, физического возвращения детей в Украину.

Важным подпунктом также является поддержка детей после возвращения, содействие воссоединению детей с родными или размещению в семейных формах воспитания, оказание необходимой реабилитационной помощи.

Еще одним ключевым вопросом, который рассмотрели во время первого учредительного собрания участников коалиции, это обеспечение доступа к правосудию для детей - жертв и свидетелей преступлений, привлечение виновных в организации незаконных действий в отношении украинских детей к юридической ответственности.

Канада поможет Украине работать со многими странами из коалиции, включая государства Глобального Юга.

Отмечается, что к и во время сегодняшнего заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей официально присоединились кроме Украины и Канады еще шесть государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Коста-Рика, Нидерланды и Германия.

Общее количество стран - участниц коалиции сейчас составляет 28.

Напомним

Ранее Канада и Украина объявили о намерении создать коалицию для возвращения украинских детей, которые были незаконно похищены россией. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Дополнительно

Утром  с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли встретился Президент Украины Владимир Зеленский. Стороны в частности говорили о поддержке Украины, Формуле мира, гарантиях безопасности для Украины, а также работе коалиции по возвращению украинских детей.

Переговоры с дипломатом Канады Мелани Жоли провел и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Они говорили о конфискации российских активов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
kanadaКанада
melani-dzholiМелани Жоли
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
kievКиев
Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Ukraine and Canada launch International Coalition for the Return of Ukrainian Children
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