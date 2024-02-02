Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей
Киев • УНН
Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из россии домой и оказывать им поддержку после возвращения.
2 февраля в Киеве, во время визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли было объявлено о начале работы Международной коалиции по возвращению украинских детей. В этот же день в Офисе Президента был заключен соответствующий рамочный документ деятельности коалиции. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Под нашим с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли руководством была запущена работа Международной коалиции за возвращение украинских детей. Сегодня эта коалиция начала работу и представила на заседании в Киеве Рамочный документ своей деятельности. Украина и Канада сопредседательствуют в коалиции. Возвращение украденных детей является основой плана действий Bring Kids Back UA, который инициировал Президент Украины Владимир Зеленский. Это также является ключевым элементом пункта четвертого Украинской формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц".
Детали
Ермак отметил, что утвержденный рамочный документ коалиции имеет учредительный характер. Он определяет мандат коалиции, цели, руководящие принципы и направления деятельности. Также в нем объясняется, что предусматривает членство в коалиции, и определяются пути, как страны могут участвовать в ее работе. Каждое государство самостоятельно может определить сферы, в которых захочет действовать, или даже взять на себя лидерство, учитывая свой опыт, экспертизу и ресурсы.
Отмечается, что новосформированная коалиция будет фокусироваться на содействии возвращению украинских детей. А именно на выявлении местонахождения незаконно депортированных и принудительно перемещенных юных граждан Украины, разработке механизмов их возвращения, участии в соответствующих дипломатических переговорах.
В ее фокусе также будут вопросы подготовки и выдачи документов для установления личности детей и членов их семей, в частности необходимых для перемещения через границу и, соответственно, физического возвращения детей в Украину.
Важным подпунктом также является поддержка детей после возвращения, содействие воссоединению детей с родными или размещению в семейных формах воспитания, оказание необходимой реабилитационной помощи.
Еще одним ключевым вопросом, который рассмотрели во время первого учредительного собрания участников коалиции, это обеспечение доступа к правосудию для детей - жертв и свидетелей преступлений, привлечение виновных в организации незаконных действий в отношении украинских детей к юридической ответственности.
Канада поможет Украине работать со многими странами из коалиции, включая государства Глобального Юга.
Отмечается, что к и во время сегодняшнего заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей официально присоединились кроме Украины и Канады еще шесть государств: Бельгия, Великобритания, Дания, Коста-Рика, Нидерланды и Германия.
Общее количество стран - участниц коалиции сейчас составляет 28.
Напомним
Ранее Канада и Украина объявили о намерении создать коалицию для возвращения украинских детей, которые были незаконно похищены россией. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Дополнительно
Утром с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли встретился Президент Украины Владимир Зеленский. Стороны в частности говорили о поддержке Украины, Формуле мира, гарантиях безопасности для Украины, а также работе коалиции по возвращению украинских детей.
Переговоры с дипломатом Канады Мелани Жоли провел и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Они говорили о конфискации российских активов.
Украина и Канада запустили работу Международной коалиции за возвращение украинских детей
Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из россии домой и оказывать им поддержку после возвращения.
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