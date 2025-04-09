Мелани Жоли

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27367 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига приветствовал заявление Канады и Франции о возвращении похищенных рф украинских детей

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Канадские бизнесмены рассматривают пять направлений для инвестиций в украинскую транспортную отрасль - Минобновление

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"Не имею в этом никаких сомнений": Кулеба уверен, что решение об использовании замороженных активов рф будет принято в этом году

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Глава МИД Канады посетит Молдову и Польшу для обсуждения поддержки Украины

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Молдову и Польшу с 29 января по 1 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Она планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества против угроз со стороны России и Беларуси.

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