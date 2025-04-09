Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо. Вместе с ним присягнули 23 члена правительства, многие министры сохранили свои должности.
На встрече глав МИД G7 обсудят поддержку Украины на фоне агрессии рф. Также будет рассмотрено использование россией "теневого флота" для обхода санкций и вопросы безопасности судоходства.
Страны G7 продолжают переговоры по совместному заявлению к годовщине войны из-за несогласия с позицией США. Вашингтон возражает против формулировки «российская агрессия» и пытается смягчить позицию ООН.
Посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила о неготовности страны менять статус россии в G7. Канада будет продолжать поддерживать санкции против рф и настаивать на поддержке Украины.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела первый разговор с украинским коллегой после начала председательства в G7. Она подтвердила, что Украина остается приоритетом для «Большой семерки».
Канада объявила об открытии новых консульств на Аляске и в Гренландии для углубления арктического партнерства. Решение направлено на улучшение отношений с США и усиление сотрудничества с северными союзниками НАТО.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принимает участие в заседании G7 в Италии 25-26 ноября. Запланированы переговоры с представителями США, ЕС и других стран по поддержке Украины на фоне агрессии рф.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия по целям в рф. США заявили, что Украине не нужно разрешение для ударов по рф собственным оружием.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с канадской коллегой Мелани Жоли. Стороны обсудили военную поддержку, сотрудничество в сфере оборонного производства и вопросы возвращения украинских детей.
Министр иностранных дел Украины Сибига поблагодарил Канаду и Францию за заявление о работе над возвращением похищенных рф украинских детей. Он ожидает министерскую встречу в Канаде по этому пункту Формулы мира.
Во время саммита G7 Канада объявила о новых санкциях против РФ, направленных на физических и юридических лиц и военно-промышленного комплекса, включая авиакомпанию "Победа" и российские СМИ.
33 страны присоединились к Международной коалиции за возвращение украинских детей во главе с Украиной и Канадой, которая имеет целью приумножить усилия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.
Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции, созданной для освобождения всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, и обеспечения привлечения к ответственности виновных.
Канада объявила о новых санкциях против шести российских чиновников в ответ на смерть Алексея Навального.
Канада и ее партнеры по G7 вводят дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов россии от экспорта алмазов.
Канадские бизнесмены рассматривают возможность инвестирования в пять отраслей транспортной отрасли Украины, включая железную дорогу, порты, пограничные переходы, авиацию и судостроение.
Украина и Канада создали Международную коалицию за возвращение украинских детей, чтобы способствовать возвращению незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей из россии домой и оказывать им поддержку после возвращения.
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и обсудил конфискацию российских активов для помощи в восстановлении Украины.
Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, реализацию Формулы мира, гарантии безопасности и коалицию по возвращению похищенных украинских детей.
Украина вернула еще 4 детей из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
Украина ожидает, что решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине будет принято в 2024 году.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Молдову и Польшу с 29 января по 1 февраля, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Она планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками обеих стран, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и возможности дальнейшего сотрудничества против угроз со стороны России и Беларуси.