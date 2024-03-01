Канада ужесточает запрет на импорт российских алмазов
Киев • УНН
Канада и ее партнеры по G7 вводят дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов россии от экспорта алмазов.
Канада вместе с партнерами G7 вводит дополнительные ограничения на импорт российских алмазов. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли пишет МИД Канады, передает УНН.
Детали
Этот запрет также основывается на решении Канады о запрете импорта бриллиантов и изделий, связанных с ювелирными изделиями из России в декабре 2023 года, нацеленном на косвенный импорт российских бриллиантов весом 1 карат и выше
Отмечается, что это согласуется с обязательствами, взятыми в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7 по сокращению доходов режима Путина от экспорта непромышленных алмазов из России.
Канада ввела 2800 санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину - глава МИД страны2 февраля 2024, 13:01 • 18457 просмотров
Дополнение
В ведомстве добавили, что Канада продолжит работать с G7 и другими международными партнерами над внедрением всеобъемлющего контроля, который запрещает российские алмазы на рынках стран "Группы семи".
Это даст канадским потребителям дополнительную уверенность в том, что бриллианты, которые они покупают, не поддерживают незаконную войну России.
Напомним
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Канада ввела новые санкции против 10 физических лиц и 153 юридических лиц, которые помогают рф в военных действиях.
Канада ужесточает запрет на импорт российских алмазов
Канада и ее партнеры по G7 вводят дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов россии от экспорта алмазов.
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