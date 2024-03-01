Канада посилює заборону на імпорт російських алмазів
Київ • УНН
Канада та її партнери по G7 запроваджують додаткові обмеження на імпорт російських алмазів з метою подальшого скорочення доходів росії від експорту алмазів.
Канада разом із партнерами G7 вводить додаткові обмеження на імпорт російських алмазів. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі пише МЗС Канади, передає УНН.
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Ця заборона також ґрунтується на рішенні Канади щодо заборони імпорту діамантів і виробів, пов'язаних з ювелірними виробами з росії в грудні 2023 року, націленому на непрямий імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище
Зазначається, що це узгоджується із зобов'язаннями, взятими в лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7 щодо скорочення доходів режиму Путіна від експорту непромислових алмазів з росії.
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У відомстві додали, що Канада продовжить працювати зі G7 та іншими міжнародними партнерами над впровадженням всеосяжного контролю, який забороняє російські алмази на ринках країн "Групи семи".
Це надасть канадським споживачам додаткову впевненість у тому, що діаманти, які вони купують, не підтримують незаконну війну Росії.
Нагадаємо
У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Канада запровадила нові санкції проти 10 фізичних осіб та 153 юридичних осіб, які допомагають рф у військових діях.