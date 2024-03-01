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Канада посилює заборону на імпорт російських алмазів

Київ • УНН

 • 31783 перегляди

Канада та її партнери по G7 запроваджують додаткові обмеження на імпорт російських алмазів з метою подальшого скорочення доходів росії від експорту алмазів.

Канада посилює заборону на імпорт російських алмазів

Канада разом із партнерами G7 вводить додаткові обмеження на імпорт російських алмазів. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі пише МЗС Канади, передає УНН.

Деталі 

Ця заборона також ґрунтується на рішенні Канади щодо заборони імпорту діамантів і виробів, пов'язаних з ювелірними виробами з росії в грудні 2023 року, націленому на непрямий імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище

- резюмували в МЗС Канади. 

Зазначається, що це узгоджується із зобов'язаннями, взятими в лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7 щодо скорочення доходів режиму Путіна від експорту непромислових алмазів з росії.

Канада запровадила 2800 санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну - глава МЗС країни02.02.24, 15:01 • 20801 перегляд

Доповнення

У відомстві додали, що Канада продовжить працювати зі G7 та іншими міжнародними партнерами над впровадженням всеосяжного контролю, який забороняє російські алмази на ринках країн "Групи семи".

 Це надасть канадським споживачам додаткову впевненість у тому, що діаманти, які вони купують, не підтримують незаконну війну Росії.

Нагадаємо

У другу річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну Канада запровадила нові санкції проти 10 фізичних осіб та 153 юридичних осіб, які допомагають рф у військових діях.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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