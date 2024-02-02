Канада запровадила 2800 санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну - глава МЗС країни

З початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну Канада запровадила проти країни-агресора 2800 санкцій. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН.

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Вона наголосила, що законодавство дозволяє заморожувати та затримувати активи російських компаній та фізичних осіб.

У нас вже накладено 2800 санкцій проти росії та росіян через війну в Україні. Ми заморозили банківські рахунки, які стосуються компанії абрамовича. Наша мета полягає в тому, щоб виграти у суді по існуючим позовам і щоб такий санкційний режим працював