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Канада запровадила 2800 санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну - глава МЗС країни

Канада запровадила 2800 санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну - глава МЗС країни

Київ • УНН

 • 20801 перегляди

Канада запровадила численні санкцій проти росії та росіян через їх вторгнення в Україну. Зокрема, канадці заморозили банківські рахунки, які стосуються компанії олігарха абрамовича.

З початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну Канада запровадила проти країни-агресора 2800 санкцій. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН.

Деталі

Вона наголосила, що законодавство дозволяє заморожувати та затримувати активи російських компаній та фізичних осіб.

У нас вже накладено 2800 санкцій проти росії та росіян через війну в Україні. Ми заморозили банківські рахунки, які стосуються компанії абрамовича. Наша мета полягає в тому, щоб виграти у суді по існуючим позовам і щоб такий санкційний режим працював

- заявила Жолі.

Доповнення

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна спільно з партнерами ухвалить рішення щодо використання заморожених російських активів у 2024 році.

Не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій

- сказав Кулеба.

Нагадаємо

Канада наголошує на необхідності подальшої підтримки України, а також сподівається, що договір по двостороннім безпековим зобовʼязанням для України вийшов на фінішну пряму.

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