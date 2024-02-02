Сподіваємося, що безпековий договір з Україною вийшов на фінішну пряму - глава МЗС Канади

Канада наголошує на необхідності подальшої підтримки України, а також сподівається, що договір по двостороннім безпековим зобовʼязанням для України вийшов на фінішну пряму. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН.

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Ми мусимо продовжити допомагати і беремо на себе зобов’язання це робити, включаючи довготермінові безпекові зобовʼязання. У середині цих зобов’язань лежить наша підтримка співпраці між Україною і НАТО. Ми знаємо, що навіть після війни Україна залишиться з таким небезпечним сусідом, як росія, тому Канада мусить надалі надавати таку допомогу, яка буде постійною і буде надійною

Жолі наголосила, що рік тому, перебуваючи в Україні вона домовилися в Києві із президентом Володимиром Зеленським, що для відбудови України треба зробити все, щоб росія не мала можливості перегрупуватися і напасти знову.

Ця бесіда подорожувала зі мною до Канади, Японії, до саміту НАТО. І на саміті НАТО було вирішено, що кожна країна G7 обговорить окремі безпекові договори з Україною, але вони будуть співзвучними. І ми сподіваємося, що наш договір вийшов на фінішну пряму