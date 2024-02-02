Надеемся, что договор по безопасности с Украиной вышел на финишную прямую - глава МИД Канады

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  148514 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  158684 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  159214 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  161891 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  142925 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  151485 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  166943 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170011 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158510 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Надеемся, что договор по безопасности с Украиной вышел на финишную прямую - глава МИД Канады

Канада подчеркнула необходимость продолжать поддерживать Украину и надеется, что двусторонние обязательства в сфере безопасности между Канадой и Украиной будут вскоре завершены.

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Надеемся, что договор по безопасности с Украиной вышел на финишную прямую - глава МИД Канады

Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого телеканала ZDF объяснений в связи с поездкой его журналиста в оккупированный Мариуполь для съемок репортажа, который искажает действительность и способствует российской пропаганде.

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Пропагандистский репортаж о "восстановлении": МИД требует объяснений от ZDF относительно визита их журналиста в Мариуполь

Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: четверо россиян получили подозрение

Четырем российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении за пытки гражданского населения в оккупированных районах Киевской области с нарушением законов и обычаев войны.

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Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: четверо россиян получили подозрение

В Минобороны меняют подход к тендерам на поставку продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины представило новую модель закупок продуктов питания непосредственно у производителей и поставщиков с апреля 2024 года с целью повышения качества и прозрачности.

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В Минобороны меняют подход к тендерам на поставку продуктов для ВСУ

В Севастополе оккупанты подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля "тарантул"

россияне привезли плавучий кран в Графскую бухту в Севастополе, чтобы поднять затонувший сторожевой корабль "тарантул".

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В Севастополе оккупанты подогнали плавучий кран для подъема затонувшего сторожевого корабля "тарантул"

Военно-промышленный комплекс рф несет убытки из-за войны - ЦНС

российский военно-промышленный комплекс несет убытки из-за инфляции и бюрократических проблем, которые мешают заводам выполнять растущие государственные заказы, свидетельствуют документы, к которым получили доступ украинские хакеры.

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Военно-промышленный комплекс рф несет убытки из-за войны - ЦНС

Оползень на Закарпатье: лесники сообщили о площади в 11,2 га, в ГСЧС сегодня изменений не фиксировали

Оползень в селе Красная Тячевского района Закарпатской области увеличился до 11,2 га по состоянию на конец января.

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Оползень на Закарпатье: лесники сообщили о площади в 11,2 га, в ГСЧС сегодня изменений не фиксировали

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой

В Лондоне мужчина распылил едкое вещество на женщину и двух ее малолетних дочерей, серьезно ранив их и четырех прохожих, которые пытались помочь, и полиция разыскивает личность нападавшего.

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Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой

Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердила выделение Канадой $9,5 млрд на поддержку Украины, в том числе $2,4 млрд на военную помощь.

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Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи

Пенсионерам не будут блокировать неактивные банковские карты - в Минсоцполитики опровергли информацию

Министерство социальной политики опровергло сообщения о блокировании неактивных банковских карт пенсионеров, заявив, что не имеет на это ни полномочий, ни возможности.

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Пенсионерам не будут блокировать неактивные банковские карты - в Минсоцполитики опровергли информацию