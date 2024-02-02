Надеемся, что договор по безопасности с Украиной вышел на финишную прямую - глава МИД Канады

Канада подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки Украины, а также надеется, что договор по двусторонним обязательствам по безопасности для Украины вышел на финишную прямую. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Детали

Мы должны продолжить помогать и берем на себя обязательства это делать, включая долгосрочные обязательства по безопасности. В середине этих обязательств лежит наша поддержка сотрудничества между Украиной и НАТО. Мы знаем, что даже после войны Украина останется с таким опасным соседом, как Россия, поэтому Канада должна в дальнейшем оказывать такую помощь, которая будет постоянной и будет надежной - сказала Жоли.

Жоли отметила, что год назад, находясь в Украине она договорились в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, что для восстановления Украины надо сделать все, чтобы россия не имела возможности перегруппироваться и напасть снова.

Эта беседа путешествовала со мной в Канаду, Японию, до саммита НАТО. И на саммите НАТО было решено, что каждая страна G7 обсудит отдельные договоры по безопасности с Украиной, но они будут созвучными. И мы надеемся, что наш договор вышел на финишную прямую - добавила глава МИД Канады.

Напомним

Глава МИД Канады Мелани Жоли подчеркнула непоколебимость поддержки Украины и заявила, что Канада уже предоставила помощь в размере 9,5 миллиарда долларов, в частности 2,4 миллиарда долларов в виде военной помощи.