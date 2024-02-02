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Актуальне
Канада вже надала Україні майже 10 млрд доларів допомоги

Канада вже надала Україні майже 10 млрд доларів допомоги

Київ • УНН

 • 22384 перегляди

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі під час пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підтвердила виділення Канадою $9,5 млрд на підтримку України, в тому числі $2,4 млрд на військову допомогу.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі наголосила на непохитності підтримки України і заявила, що Канада вже надала допомогу в розмірі 9,5 мільярда доларів, зокрема 2,4 мільярда доларів у вигляді військової допомоги. Про це вона заявила під час під час під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН.

Деталі

Це вже мій четвертий приїзд в Україну і мені дуже приємно не тільки повернутися сюди, зустрічатися з вами, з президентом, а також просто відчувати силу українського духу. Канада пишається тим, що вона є справжнім другом України. Ми надали допомоги в розмірі 9,5 мільярда доларів, з них - 2,4 мільярда доларів у вигляді військової допомоги

- сказала Жолі.

Вона наголосила, що в межах операції Unifier Канада навчила понад 40 000 українських військовослужбовців з 2014 року.

Нагадаємо

Київ очікує, що рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України буде ухвалене у 2024 році.

Павло Башинський

Павло Башинський

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