Канада вже надала Україні майже 10 млрд доларів допомоги

Глава МЗС Канади Мелані Жолі наголосила на непохитності підтримки України і заявила, що Канада вже надала допомогу в розмірі 9,5 мільярда доларів, зокрема 2,4 мільярда доларів у вигляді військової допомоги. Про це вона заявила під час під час під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН.

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Це вже мій четвертий приїзд в Україну і мені дуже приємно не тільки повернутися сюди, зустрічатися з вами, з президентом, а також просто відчувати силу українського духу. Канада пишається тим, що вона є справжнім другом України. Ми надали допомоги в розмірі 9,5 мільярда доларів, з них - 2,4 мільярда доларів у вигляді військової допомоги - сказала Жолі.

Вона наголосила, що в межах операції Unifier Канада навчила понад 40 000 українських військовослужбовців з 2014 року.

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Київ очікує, що рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України буде ухвалене у 2024 році.