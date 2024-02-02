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Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи

Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 11:55  •  12426 просмотра

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Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подтвердила выделение Канадой $9,5 млрд на поддержку Украины, в том числе $2,4 млрд на военную помощь.

Глава МИД Канады Мелани Жоли отметила непоколебимость поддержки Украины и заявила, что Канада уже оказала помощь в размере 9,5 миллиарда долларов, в частности 2,4 миллиарда долларов в виде военной помощи. Об этом она заявила во время во время во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Детали

Это уже мой четвертый приезд в Украину и мне очень приятно не только вернуться сюда, встречаться с вами, с президентом, а также просто чувствовать силу украинского духа. Канада гордится тем, что она является настоящим другом Украины. Мы предоставили помощи в размере 9,5 миллиарда долларов, из них - 2,4 миллиарда долларов в виде военной помощи

- сказала Жоли.

Она подчеркнула, что в рамках операции Unifier Канада обучила более 40 000 украинских военнослужащих с 2014 года.

Напомним,

Киев ожидает, что решение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины будет принято в 2024 году.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
kanadaКанада
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
kievКиев
Канада вже надала Україні майже 10 млрд доларів допомоги
Canada has already provided almost $10 billion in aid to Ukraine
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Канада уже предоставила Украине почти 10 млрд долларов помощи

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