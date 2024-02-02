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“Не маю в цьому жодних сумнівів”: Кулеба впевнений, що рішення про використання заморожених активів рф буде прийнято в цьому році

“Не маю в цьому жодних сумнівів”: Кулеба впевнений, що рішення про використання заморожених активів рф буде прийнято в цьому році

Київ • УНН

 • 53973 перегляди

Україна очікує, що рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні буде прийнято у 2024 році.

Україна очікує, що рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України буде ухвалене у 2024 році. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час під час спільної пресконференції з головою МЗС Канади Мелані Жолі, передає УНН.

Деталі

Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання заморожених російських активів у 2024 році. Тобто це рішення буде ухвалено у 2024 році. Я не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій

- сказав Кулеба.

Кулеба наголосив, що рішення про використання заморожених активів рф матиме свої складнощі та не виключив, що його ухвалюватимуть частинами.

Тобто спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, щодо самого прибутку і, зрештою, щодо самого активу. Але те, що ми йдемо цим шляхом, уже є перші результати, і це рішення буде у 2024 році - це факт

 заявив міністр.

Також глава МЗС жартома заявив, що "в ідеалі, звісно, ми б хотіли, щоб протягом 2024 року всі російські активи були завантажені на арештований в Канаді російський літак і прилетіли до нас в Україну, де ми зможемо їх використати".

Якщо без жартів, то сподіваємося, що Канада завершить всі судові і юридичні процедури і що цей літак стане важливим прецедентом, важливим символом передачі матеріального, не фінансового, російського активу Україні

- резюмував Кулеба.

Нагадаємо

Канада та Україна мають намір започаткувати коаліцію для повернення українських дітей, які були незаконно викрадені росією. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
kanadaКанада
melani-dzholiМелані Жолі
ukrainaУкраїна
dmytro-kulebaДмитро Кулеба
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