Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення викрадених українських дітей

Канада та Україна мають намір започаткувати коаліцію для повернення українських дітей, які були незаконно викрадені росією. Про це заявила Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, передає УНН.

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Ще одна реальність цієї війни - це трагічне та незаконне вивезення тисяч українських дітей з України. Їх забрали з власних домівок від своїх родин і позбавили власної мови. Важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це і є власне справа нашої людськості. Саме тому пізніше сьогодні Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей - сказала Жолі.

Вона наголосила, що Україна та Канада буде задіювати сітку в усьому світі і говоритиме з багатьма країнами світу.

Мексика, Бразилія, Південна Африка, Катар. І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Будемо переконувати країни, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з росією, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Тому що кожна дитина, яка повертається - це перемога - додала Жолі.

Також Дмитро Кулеба відзначив роль Канади у справах повернення українських дітей, які були викрадені росією, наголосивши, що "це яскравий приклад лідерства у захисті прав людини".

Нагадаємо

Міністри закордонних справ Канади та України обговорили ратифікацію поправок до Угоди про вільну торгівлю та роль Канади у поверненні викрадених українських дітей, а також надання систем протиповітряної оборони та іншого озброєння.