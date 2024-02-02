Канада и Украина создадут коалицию для возвращения похищенных украинских детей

Канада и Украина намерены создать коалицию для возвращения украинских детей, которые были незаконно похищены россией. Об этом заявила Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Детали

Еще одна реальность этой войны - это трагический и незаконный вывоз тысяч украинских детей из Украины. Их забрали из собственных домов от своих семей и лишили собственного языка. Важность возвращения детей нельзя недооценить. Это и есть собственно дело нашей человечности. Именно поэтому позже сегодня Канада и Украина начнут коалицию для возвращения украинских детей - сказала Жоли.

Она подчеркнула, что Украина и Канада будет задействовать сетку во всем мире и будет говорить со многими странами мира.

Мексика, Бразилия, Южная Африка, Катар. И оттуда будем определенным образом информировать кто эти дети. Будем убеждать страны, чтобы они объединялись в этом вопросе и будем работать с теми государствами, которые имеют прямые отношения с россией, чтобы определенным образом способствовать, чтобы дети возвращались домой. Потому что каждый ребенок, который возвращается - это победа - добавила Жоли.

Также Дмитрий Кулеба отметил роль Канады в делах возвращения украинских детей, которые были похищены россией, отметив, что "это яркий пример лидерства в защите прав человека".

Напомним

Министры иностранных дел Канады и Украины обсудили ратификацию поправок к Соглашению о свободной торговле и роль Канады в возвращении похищенных украинских детей, а также предоставление систем противовоздушной обороны и другого вооружения.