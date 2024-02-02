Кулеба зустрівся з головою МЗС Канади: обговорили зміни до угоди про вільну торгівлю, повернення викрадених рф дітей та тему зброї

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі і голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорили політичні та економічні питання, зокрема, ратифікацію доповнень до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, роль Канади у справах повернення українських дітей, а також тему зброї, зокрема ППО. Про це заявив Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з Жолі, передає кореспондент УНН.

Сьогодні ми говорили про політики, економіку. Чекаємо на ратифікацію доповнень до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Працюємо над питанням використання заморожених активів російської федерації в інтересах відновлення України. Також говорили про нові раунди санкцій проти росії та про реалізацію миру президента Зеленського, де Канада співголовує у четвертому пункті: звільнення полонених та депортованих осіб