Кулеба зустрівся з головою МЗС Канади: обговорили зміни до угоди про вільну торгівлю, повернення викрадених рф дітей та тему зброї
Київ • УНН
Міністри закордонних справ Канади та України обговорили ратифікацію поправок до Угоди про вільну торгівлю та роль Канади у поверненні викрадених українських дітей, а також надання систем протиповітряної оборони та іншого озброєння.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі і голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорили політичні та економічні питання, зокрема, ратифікацію доповнень до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, роль Канади у справах повернення українських дітей, а також тему зброї, зокрема ППО. Про це заявив Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з Жолі, передає кореспондент УНН.
Сьогодні ми говорили про політики, економіку. Чекаємо на ратифікацію доповнень до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Працюємо над питанням використання заморожених активів російської федерації в інтересах відновлення України. Також говорили про нові раунди санкцій проти росії та про реалізацію миру президента Зеленського, де Канада співголовує у четвертому пункті: звільнення полонених та депортованих осіб
Він відзначив роль Канади у справах повернення українських дітей, які були викрадені росією: "Це яскравий приклад лідерства у захисті прав людини".
"Безумовно, темою наших переговорів буде тема зброї. Продовжуємо працювати і над отриманням систем ППО і іншої зброї, якою нам може допомогти Канада", - додав Кулеба.
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі сьогодні прибула до Києва.