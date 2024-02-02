Кулеба встретился с главой МИД Канады: обсудили изменения в соглашение о свободной торговле, возвращение похищенных рф детей и тему оружия
Киев • УНН
Министры иностранных дел Канады и Украины обсудили ратификацию поправок к Соглашению о свободной торговле и роль Канады в возвращении похищенных украинских детей, а также предоставление систем противовоздушной обороны и другого вооружения.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили политические и экономические вопросы, в частности, ратификацию дополнений к соглашению о свободной торговле между Украиной и Канадой, роль Канады в делах возвращения украинских детей, а также тему оружия, в частности ПВО. Об этом заявил Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с Жоли, передает корреспондент УНН.
Сегодня мы говорили о политике, экономике. Ждем ратификации дополнений к соглашению о свободной торговле между Украиной и Канадой. Работаем над вопросом использования замороженных активов российской федерации в интересах восстановления Украины. Также говорили о новых раундах санкций против россии и о реализации мира президента Зеленского, где Канада сопредседательствует в четвертом пункте: освобождение пленных и депортированных лиц
Он отметил роль Канады в делах возвращения украинских детей, которые были похищены россией: "Это яркий пример лидерства в защите прав человека".
"Безусловно, темой наших переговоров будет тема оружия. Продолжаем работать и над получением систем ПВО и другого оружия, которым нам может помочь Канада", - добавил Кулеба.
Напомним,
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сегодня прибыла в Киев.
Кулеба встретился с главой МИД Канады: обсудили изменения в соглашение о свободной торговле, возвращение похищенных рф детей и тему оружия
Министры иностранных дел Канады и Украины обсудили ратификацию поправок к Соглашению о свободной торговле и роль Канады в возвращении похищенных украинских детей, а также предоставление систем противовоздушной обороны и другого вооружения.
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