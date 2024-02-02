До Києва прибула голова МЗС Канади
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідує Київ
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула до Києва. Вона вже зустрілася із головою МЗС України Дмитром Кулебою і провела з ним спільну пресконференцію, свідчить інформація у Facebook МЗС України, пише УНН.
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Як пише канадське видання The Globe and Mail, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у Києві в п’ятницю збирається запустити зусилля для репатріації викрадених дітей з рф.
Україна та Канада провели переговори щодо угоди про гарантії безпеки29.01.24, 18:45 • 52956 переглядiв