До Києва прибула голова МЗС Канади

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула до Києва. Вона вже зустрілася із головою МЗС України Дмитром Кулебою і провела з ним спільну пресконференцію, свідчить інформація у Facebook МЗС України, пише УНН.

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Як пише канадське видання The Globe and Mail, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у Києві в п’ятницю збирається запустити зусилля для репатріації викрадених дітей з рф.

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