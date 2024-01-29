Україна та Канада провели переговори щодо угоди про гарантії безпеки
Київ • УНН
Очільниця делегації канадської сторони політичний директор МЗС Канади наголосила на непохитності та готовності Канади стояти пліч-о-пліч з Україною до подолання російської агресії.
Україна і Канада провели черговий раунд перемовин щодо майбутньої двосторонньої угоди про "гарантії безпеки". Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України, передає УНН.
Деталі
Перемовини відбулися ще 26 січня, з українського боку у них брав участь заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Він зокрема, висловив щиру і глибоку вдячність на адресу Уряду Канади та канадського народу за неоцінену допомогу та розширену підтримку, надану Україні для забезпечення відсічі широкомасштабній збройній агресії рф.
Історичний договір: Україна та Британія підписали в Києві угоду про безпеку12.01.24, 16:05 • 30431 перегляд
Очільниця делегації канадської сторони політичний директор МЗС Канади наголосила на непохитності та готовності Канади стояти пліч-о-пліч з Україною до подолання російської агресії.
Особливу увагу акцентовано на участі Канади у переговорному процесі, що символізує євроатлантичний характер майбутніх безпекових зобов’язань, наданих Україні державами-партнерами.
Учасники переговорів продовжили безпосереднє опрацювання окремих положень проєкту майбутнього документа, обговорили його окремі блоки, а також обмінялись думками щодо планування та модальностей подальшого переговорного процесу.
Доповнення
У відомстві підкреслюють, що переговори відбулись у розвиток положень Спільної декларації про підтримку України, ухвалену лідерами держав-учасниць групи G7 12 липня 2023 року у Вільнюсі на полях саміту НАТО.
Нагадаємо
Франція збирається укласти з Україною двосторонню угоду про гарантії безпеки про це заявив французький президент Еммануель Макрон.
Він також оголосив про поставку близько сорока ракет SCALP, кількох сотень бомб і гармат Caesar.