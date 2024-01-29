Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  191957 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  263607 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  244476 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  274367 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  260150 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218763 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Новости по теме

Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

Глава делегации канадской стороны политический директор МИД Канады отметила непоколебимость и готовность Канады стоять бок о бок с Украиной к преодолению российской агрессии.

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Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

Армейцы рф обстреляли Сумскую область: трое погибших и один раненый, многочисленные разрушения

В результате российского обстрела в Сумской области погибло 3 человека и 1 был ранен, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, включая почтовое отделение, пекарню, магазин и жилые дома. Атака была направлена на Зноб-Новгородскую общину с применением минометов и реактивных систем залпового огня.

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Армейцы рф обстреляли Сумскую область: трое погибших и один раненый, многочисленные разрушения

Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств

Украина и Венгрия договорились создать комиссию для окончательного урегулирования вопросов, касающихся прав национальных меньшинств. Комиссия будет иметь 10 дней для того, чтобы представить понимание того, как решить вопросы, поднятые Венгрией по защите прав меньшинств.

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Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств

Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей

Министерство реинтеграции Украины сообщило, что из 9 населенных пунктов Донецкой области будет принудительно эвакуировано 135 человек, в том числе 73 ребенка. Они будут переселены в Житомирскую и Закарпатскую области и обеспечены бесплатным жильем, помощью и поддержкой.

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Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей

На Львовщине спасатели достали девочку из болота

На Львовщине спасатели вытащили из болота девочку, которая застряла, пытаясь сократить путь между озерами.

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На Львовщине спасатели достали девочку из болота

Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон

Эдвард Вествик, актер, известный по роли в сериале "Сплетница", сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото, на которых он делает предложение на подвесном мосту.

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Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон

Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД

Кулеба, Ермак и Сийярто провели более 6-часовые переговоры в Ужгороде по украинско-венгерским отношениям.

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Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне слышны взрывы, российские войска обстреливают город с оккупированного ими левобережья.

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В Херсоне прогремели взрывы

россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые

российские военные обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Сумской области. Есть погибшие и раненые.

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россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые

"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу

22-летний украинец из Кривого Рога был задержан пограничниками при попытке незаконного перехода из Украины в Румынию через Карпаты. Он спрятал свой паспорт в контейнер из-под еды, чтобы в случае задержания изображать из себя заблудившегося туриста.

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"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу