Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности
Глава делегации канадской стороны политический директор МИД Канады отметила непоколебимость и готовность Канады стоять бок о бок с Украиной к преодолению российской агрессии.
Армейцы рф обстреляли Сумскую область: трое погибших и один раненый, многочисленные разрушения
В результате российского обстрела в Сумской области погибло 3 человека и 1 был ранен, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, включая почтовое отделение, пекарню, магазин и жилые дома. Атака была направлена на Зноб-Новгородскую общину с применением минометов и реактивных систем залпового огня.
Украина и Венгрия соберут спецкомиссию для окончательного решения вопросов по правам нацменьшинств
Украина и Венгрия договорились создать комиссию для окончательного урегулирования вопросов, касающихся прав национальных меньшинств. Комиссия будет иметь 10 дней для того, чтобы представить понимание того, как решить вопросы, поднятые Венгрией по защите прав меньшинств.
Эвакуация в Донецкой области: из 9 сел планируют вывезти более 70 детей
Министерство реинтеграции Украины сообщило, что из 9 населенных пунктов Донецкой области будет принудительно эвакуировано 135 человек, в том числе 73 ребенка. Они будут переселены в Житомирскую и Закарпатскую области и обеспечены бесплатным жильем, помощью и поддержкой.
На Львовщине спасатели достали девочку из болота
На Львовщине спасатели вытащили из болота девочку, которая застряла, пытаясь сократить путь между озерами.
Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон
Эдвард Вествик, актер, известный по роли в сериале "Сплетница", сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото, на которых он делает предложение на подвесном мосту.
Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД
Кулеба, Ермак и Сийярто провели более 6-часовые переговоры в Ужгороде по украинско-венгерским отношениям.
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне слышны взрывы, российские войска обстреливают город с оккупированного ими левобережья.
россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые
российские военные обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Сумской области. Есть погибшие и раненые.
"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу
22-летний украинец из Кривого Рога был задержан пограничниками при попытке незаконного перехода из Украины в Румынию через Карпаты. Он спрятал свой паспорт в контейнер из-под еды, чтобы в случае задержания изображать из себя заблудившегося туриста.