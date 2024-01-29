Украина и Канада провели переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

Украина и Канада провели очередной раунд переговоров относительно будущего двустороннего соглашения о "гарантиях безопасности". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Переговоры состоялись еще 26 января, с украинской стороны в них участвовал заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Он в частности, выразил искреннюю и глубокую благодарность в адрес Правительства Канады и канадского народа за неоценимую помощь и расширенную поддержку, оказанную Украине для обеспечения отпора широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

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Глава делегации канадской стороны политический директор МИД Канады отметила непоколебимость и готовность Канады стоять бок о бок с Украиной к преодолению российской агрессии.

Особое внимание акцентировано на участии Канады в переговорном процессе, что символизирует евроатлантический характер будущих обязательств по безопасности, предоставленных Украине государствами-партнерами.

Участники переговоров продолжили непосредственную проработку отдельных положений проекта будущего документа, обсудили его отдельные блоки, а также обменялись мнениями по планированию и модальностям дальнейшего переговорного процесса. - резюмировали в МИД.

Дополнение

В ведомстве подчеркивают, что переговоры состоялись в развитие положений Совместной декларации о поддержке Украины, принятой лидерами государств-участников группы G7 12 июля 2023 года в Вильнюсе на полях саммита НАТО.

Напомним

Франция собирается заключить с Украиной двустороннее соглашение о гарантиях безопасности об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Он также объявил о поставке около сорока ракет SCALP, нескольких сотен бомб и пушек Caesar.