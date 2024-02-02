В Киев прибыла глава МИД Канады

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли прибыла в Киев. Она уже встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и провела с ним совместную пресс-конференцию, свидетельствует информация в Facebook МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Как пишет канадское издание The Globe and Mail, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Киеве в пятницу собирается запустить усилия для репатриации похищенных детей из рф.

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