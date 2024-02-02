В Киев прибыла глава МИД Канады
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посещает Киев.
Растаможка авто в "Дії": профильный комитет ВР поддержал законопроект
Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который позволит растаможивать автомобили через приложение "Дія", чтобы устранить человеческий фактор и уменьшить коррупцию.
В Турции задержали 7 человек, подозреваемых в передаче информации Моссаду
Турецкие правоохранители задержали 7 человек, которых подозревают в продаже информации о местных объектах Моссаду.
Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен
Суд наложил арест на имущество бывшего народного депутата-беглеца олега царева на сумму почти полмиллиарда гривен за финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.
Британская разведка: коррупция подрывает эффективность армии рф
Британская разведка предполагает, что коррупция, вероятно, существенно подрывает эффективность российской армии.
Ответственность за "дрифт" скоро приобретет статус закона - Билошицкий
Водителя, который дрейфовал на пешеходном переходе в Днепре, зафиксировали камеры наблюдения. Он привлечен к ответственности. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции, Алексей Билошицкий. Чиновник также отметил, что законопроекты, которые определяют ответственность за "дрифт", уже зарегистрированы и, вероятно, вскоре станут законом.
Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.
Иран не начнет войну, но ответит на любые запугивания - президент
Президент Ирана Раиси заявил, что Иран не начнет войну, но даст решительный ответ любому, кто попытается его запугать, на фоне сообщений о том, что США одобрили удары по иранским объектам в Ираке и Сирии.
93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины
Японцы негативно относятся к россии из-за ее вторжения в Украину: согласно недавнему правительственному опросу, 93% опрошенных негативно относятся к ней.
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли три человека
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погибли водитель микроавтобуса и двое пассажиров.