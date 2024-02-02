"Не имею в этом никаких сомнений": Кулеба уверен, что решение об использовании замороженных активов рф будет принято в этом году

Украина ожидает, что решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины будет принято в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли, передает УНН.

Детали

Украина совместно с партнерами примет решение по использованию замороженных российских активов в 2024 году. То есть это решение будет принято в 2024 году. Я не имею в этом никаких сомнений, зная динамику этих дискуссий - сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что решение об использовании замороженных активов рф будет иметь свои сложности и не исключил, что его будут принимать частями.

То есть сначала по налогу на прибыль замороженного актива, по самой прибыли и, наконец, по самому активу. Но то, что мы идем по этому пути, уже есть первые результаты, и это решение будет в 2024 году - это факт заявил министр.

Также глава МИД в шутку заявил, что "в идеале, конечно, мы бы хотели, чтобы в течение 2024 года все российские активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели к нам в Украину, где мы сможем их использовать".

Если без шуток, то надеемся, что Канада завершит все судебные и юридические процедуры и что этот самолет станет важным прецедентом, важным символом передачи материального, не финансового, российского актива Украине - резюмировал Кулеба.

Напомним

Канада и Украина намерены создать коалицию для возвращения украинских детей, которые были незаконно похищены Россией.