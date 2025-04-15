Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.
14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.
На зустрічі глав МЗС G7 обговорять підтримку України на тлі агресії рф. Також буде розглянуто використання росією "тіньового флоту" для обходу санкцій та питання безпеки судноплавства.
Країни G7 продовжують переговори щодо спільної заяви до роковин війни через незгоду з позицією США. Вашингтон заперечує проти формулювання "російська агресія" та намагається пом'якшити позицію ООН.
Посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила про неготовність країни змінювати статус росії в G7. Канада продовжуватиме підтримувати санкції проти рф та наполягати на підтримці України.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела першу розмову з українським колегою після початку головування в G7. Вона підтвердила, що Україна залишається пріоритетом для "Великої сімки".
Канада оголосила про відкриття нових консульств на Алясці та в Гренландії для поглиблення арктичного партнерства. Рішення спрямоване на покращення відносин зі США та посилення співпраці з північними союзниками НАТО.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга бере участь у засіданні G7 в Італії 25-26 листопада. Заплановано переговори з представниками США, ЄС та інших країн щодо підтримки України на тлі агресії рф.
Канада готує новий пакет санкцій проти росії через незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій. Санкції стосуватимуться як країни загалом, так і окремих посадових осіб, причетних до викрадення дітей.
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі підтримує використання Україною далекобійної зброї по цілях в рф. США заявили, що Україні не потрібен дозвіл для ударів по рф власною зброєю.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з канадською колегою Мелані Жолі. Сторони обговорили військову підтримку, співпрацю у сфері оборонного виробництва та питання повернення українських дітей.
Міністр закордонних справ України Сибіга подякував Канаді та Франції за заяву про роботу над поверненням викрадених рф українських дітей. Він очікує на міністерську зустріч у Канаді щодо цього пункту Формули миру.
Під час саміту G7 Канада оголосила про нові санкції проти рф, спрямовані на фізичних та юридичних осіб та військово-промислового комплексу, включаючи авіакомпанію "Победа" та російські ЗМІ.
33 країни приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на чолі з Україною та Канадою, яка має на меті примножити зусилля з повернення українських дітей, депортованих до росії.
Сполучені Штати приєдналися до міжнародної коаліції, створеної для звільнення всіх українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених росією, та забезпечення притягнення до відповідальності винних.
Канада оголосила про нові санкції проти шести російських чиновників у відповідь на смерть Олексія Навального.
Канада та її партнери по G7 запроваджують додаткові обмеження на імпорт російських алмазів з метою подальшого скорочення доходів росії від експорту алмазів.
Канадські бізнесмени розглядають можливість інвестування у п'ять галузей транспортної галузі України, включаючи залізницю, порти, прикордонні переходи, авіацію та суднобудування.
Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, щоб сприяти поверненню незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей з росії додому та надавати їм підтримку після повернення.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі та обговорив конфіскацію російських активів для допомоги у відновленні України.
Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, щоб обговорити подальшу підтримку України, реалізацію Формули миру, гарантії безпеки та коаліцію з повернення викрадених українських дітей.
Україна повернула ще 4 дітей з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.
Україна очікує, що рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні буде прийнято у 2024 році.
Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідає Молдову та Польщу з 29 січня по 1 лютого, щоб обговорити подальшу підтримку України. Вона планує зустрітися з високопосадовцями обох країн, щоб обговорити питання регіональної безпеки та можливості подальшої співпраці проти загроз з боку Росії та Білорусі.