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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22561 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 144867 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 130441 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132498 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 129715 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130948 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194357 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77102 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164278 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116060 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Мелані Жолі

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Європа та Канада вимагають від рф прийняти угоду щодо припинення вогню

Європейські союзники та Канада закликали росію терміново відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, яку Київ вже прийняв. Тиск має підштовхнути рф до деескалації.

Війна • 4 квітня, 23:33 • 7986 перегляди

У Канаді склав присягу новий премʼєр Марк Карні

14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо. Разом з ним присягнули 23 члени уряду, багато міністрів зберегли свої посади.

Новини Світу • 14 березня, 16:49 • 16564 перегляди

G7 обговорюють Україну та морське судноплавство: серед головного - протидія агресії рф та обходу санкцій "тіньовим флотом"

На зустрічі глав МЗС G7 обговорять підтримку України на тлі агресії рф. Також буде розглянуто використання росією "тіньового флоту" для обходу санкцій та питання безпеки судноплавства.

Економіка • 13 березня, 16:05 • 18930 перегляди

G7 зіткнулася з труднощами з узгодженням заяви про війну в Україні на тлі позиції США

Країни G7 продовжують переговори щодо спільної заяви до роковин війни через незгоду з позицією США. Вашингтон заперечує проти формулювання "російська агресія" та намагається пом'якшити позицію ООН.

Війна • 25 лютого, 08:42 • 31500 перегляди

Канада не готова міняти поточний стан речей: посол про повернення росії до G7

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила про неготовність країни змінювати статус росії в G7. Канада продовжуватиме підтримувати санкції проти рф та наполягати на підтримці України.

Війна • 21 лютого, 19:54 • 24417 перегляди

Україна буде пріоритетом для G7 - МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела першу розмову з українським колегою після початку головування в G7. Вона підтвердила, що Україна залишається пріоритетом для "Великої сімки".

Війна • 4 січня, 05:26 • 84317 перегляди

Канада відкриває консульства в Арктиці: що стоїть за рішенням

Канада оголосила про відкриття нових консульств на Алясці та в Гренландії для поглиблення арктичного партнерства. Рішення спрямоване на покращення відносин зі США та посилення співпраці з північними союзниками НАТО.

Новини Світу • 6 грудня, 14:51 • 18087 перегляди

Сибіга відвідає засідання G7 в Італії: заплановані зустрічі з Блінкеном та Боррелем

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга бере участь у засіданні G7 в Італії 25-26 листопада. Заплановано переговори з представниками США, ЄС та інших країн щодо підтримки України на тлі агресії рф.

Війна • 25 листопада, 13:11 • 55353 перегляди

Канада готує новий пакет санкцій проти рф через незаконну депортацію дітей

Канада готує новий пакет санкцій проти росії через незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій. Санкції стосуватимуться як країни загалом, так і окремих посадових осіб, причетних до викрадення дітей.

Війна • 1 листопада, 13:19 • 11547 перегляди

Канада лобіює дозвіл на удари по території рф далекобійною зброєю

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі підтримує використання Україною далекобійної зброї по цілях в рф. США заявили, що Україні не потрібен дозвіл для ударів по рф власною зброєю.

Війна • 1 листопада, 07:08 • 40818 перегляди

Сибіга обговорив з очільницею МЗС Канади нові можливості оборонного співробітництва

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з канадською колегою Мелані Жолі. Сторони обговорили військову підтримку, співпрацю у сфері оборонного виробництва та питання повернення українських дітей.

Війна • 30 жовтня, 16:51 • 37319 перегляди

Сибіга привітав заяву Канади й Франції щодо повернення викрадених рф українських дітей

Міністр закордонних справ України Сибіга подякував Канаді та Франції за заяву про роботу над поверненням викрадених рф українських дітей. Він очікує на міністерську зустріч у Канаді щодо цього пункту Формули миру.

Війна • 5 жовтня, 19:35 • 40888 перегляди

Канада оголосила нові санкції проти рф: у списку авіакомпанія та низка пропагандистських медіа

Під час саміту G7 Канада оголосила про нові санкції проти рф, спрямовані на фізичних та юридичних осіб та військово-промислового комплексу, включаючи авіакомпанію "Победа" та російські ЗМІ.

Новини Світу • 13 червня, 16:39 • 18588 перегляди

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей долучилось вже понад 30 країн - Єрмак

33 країни приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на чолі з Україною та Канадою, яка має на меті примножити зусилля з повернення українських дітей, депортованих до росії.

Війна • 18 березня, 13:24 • 27831 перегляди

США приєдналися до міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Сполучені Штати приєдналися до міжнародної коаліції, створеної для звільнення всіх українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених росією, та забезпечення притягнення до відповідальності винних.

Війна • 8 березня, 07:24 • 25869 перегляди

Канада оголосила про нові санкції проти росії через смерть Навального

Канада оголосила про нові санкції проти шести російських чиновників у відповідь на смерть Олексія Навального.

Новини Світу • 3 березня, 14:38 • 31591 перегляди

Канада посилює заборону на імпорт російських алмазів

Канада та її партнери по G7 запроваджують додаткові обмеження на імпорт російських алмазів з метою подальшого скорочення доходів росії від експорту алмазів.

Війна • 1 березня, 14:22 • 31783 перегляди

Канадські бізнесмени розглядають п’ять напрямків для інвестицій в українську транспортну галузь – Мінвідновлення

Канадські бізнесмени розглядають можливість інвестування у п'ять галузей транспортної галузі України, включаючи залізницю, порти, прикордонні переходи, авіацію та суднобудування.

Економіка • 5 лютого, 16:32 • 35649 перегляди

Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Україна та Канада створили Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, щоб сприяти поверненню незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей з росії додому та надавати їм підтримку після повернення.

Війна • 2 лютого, 20:19 • 33059 перегляди

Шмигаль та голова МЗС Канади обговорили конфіскацію російських активів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі та обговорив конфіскацію російських активів для допомоги у відновленні України.

Війна • 2 лютого, 14:24 • 24238 перегляди

Зеленський прийняв голову МЗС Канади: обговорили безпекові гарантії для України

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, щоб обговорити подальшу підтримку України, реалізацію Формули миру, гарантії безпеки та коаліцію з повернення викрадених українських дітей.

Війна • 2 лютого, 13:12 • 25047 перегляди

Україна повернула ще 4 дітей з тимчасово окупованих територій

Україна повернула ще 4 дітей з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Суспільство • 2 лютого, 11:17 • 30166 перегляди

“Не маю в цьому жодних сумнівів”: Кулеба впевнений, що рішення про використання заморожених активів рф буде прийнято в цьому році

Україна очікує, що рішення про використання заморожених російських активів для допомоги Україні буде прийнято у 2024 році.

Війна • 2 лютого, 11:16 • 53976 перегляди

Глава МЗС Канади відвідає Молдову та Польщу для обговорення підтримки України

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідає Молдову та Польщу з 29 січня по 1 лютого, щоб обговорити подальшу підтримку України. Вона планує зустрітися з високопосадовцями обох країн, щоб обговорити питання регіональної безпеки та можливості подальшої співпраці проти загроз з боку Росії та Білорусі.

Політика • 29 січня, 20:44 • 56520 перегляди