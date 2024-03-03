Канада оголосила про нові санкції проти росії через смерть Навального
Київ • УНН
Канада оголосила про нові санкції проти шести російських чиновників у відповідь на смерть Олексія Навального.
У неділю, 3 березня, Канада оголосила про новий пакет санкцій проти росії у зв'язку зі смертю опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра закордонних справ Канади Мелані Джолі, передає УНН.
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Як зазначається, нові санкції будуть стосуватися шести російських чиновників, включаючи вищих посадових осіб і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб.
Доповнення
У москві 1 березня відбулось прощання і поховання російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у 16 лютого у колонії.
29 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, у тексті якої зазначається, що російського опозиціонера Олексія Навального було вбито, а відповідальність за його вбивство несе російська влада і особисто президент рф володимир путін. Також у резолюції говориться, що найкраща відповідь кремлю - підтримка України.