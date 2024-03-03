Канада объявила о новых санкциях против россии из-за смерти Навального

В воскресенье, 3 марта, Канада объявила о новом пакете санкций против россии в связи со смертью оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады Мелани Джоли, передает УНН.

Детали

Как отмечается, новые санкции будут касаться шести российских чиновников, включая высших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников российской прокуратуры, судебной и пенитенциарной служб.

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В москве 1 марта состоялось прощание и похороны российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в 16 февраля в колонии.

29 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в тексте которой отмечается, что российский оппозиционер Алексей Навальный был убит, а ответственность за его убийство несут российские власти и лично президент рф владимир путин. Также в резолюции говорится, что лучший ответ кремлю - поддержка Украины.