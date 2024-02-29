Європарламент про вбивство Навального: путін має відповісти, а підтримка України - найкраща відповідь кремлю
Київ • УНН
Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій йдеться про те, що президент росії володимир путін несе відповідальність за вбивство Навального, і що підтримка України є найкращою відповіддю на дії кремля.
Європейський парламент сьогодні ухвалив резолюцію, у тексті якої зазначається, що російського опозиціонера Олексія Навального було вбито, а відповідальність за його вбивство несе російська влада і особисто президент рф володимир путін. Також у резолюції говориться, що найкраща відповідь кремлю - підтримка України. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт Європарламенту.
Деталі
Резолюцію підтримали 506 євродепутатів, дев'ять проголосували проти, ще 32 утрималися.
Головні тези з резолюції Європарламенту:
- Європейський парламент рішуче засуджує вбивство Олексія Навального. Повна кримінальна та політична відповідальність за його смерть лежить на російській державі, зокрема на її президенті володимирі путіну, який має бути притягнутий до відповідальності;
- вбивство Навального є ще однією ознакою посилення та систематичних репресій у росії;
- євродепутати вимагають незалежного та прозорого міжнародного розслідування вбивства, опозиціонера;
- Політична система росії контролюється консолідованим авторитарним режимом із нестримною корупцією, який використовує сфальсифіковані вибори як подобу демократії та зосереджує всю владу в руках путіна;
- депутати закликають держави-члени ЄС активізувати свої зусилля для пошуку можливих шляхів звільнення тих, хто зазнав ув’язнення та репресій, особливо хворих або політичних в’язнів, які зазнали тортур, включаючи варіант можливого обміну полоненими.
- підтримка України – найкраща відповідь кремлю.
Як йдеться у резолюції, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році російська влада посилила репресії проти опозиції в країні.
Євродепутати закликають ЄС та його однодумців з усього світу продовжувати політичну, економічну , фінансову та військову підтримку України як найкращу відповідь на нинішні репресивні та агресивні практики кремлівського режиму.
Рішуча перемога України може призвести до справжніх змін у російській федерації, зокрема до деімперіалізації, деколоніалізації та рефедералізації, які є необхідними умовами для встановлення демократії в росії
Євродепутати закликають Європейську комісію і, зокрема, Європейську службу зовнішніх дій розробити проактивну, довгострокову стратегічну політику щодо росії, яка б ефективно відповідала реальності сьогоднішніх відносин між ЄС і росією, ситуації з правами людини в росії та потребам у підтримці російського громадянського суспільства та представників опозиції в еміграції.