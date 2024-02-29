Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю
Киев • УНН
Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.
Европейский парламент сегодня принял резолюцию, в тексте которой отмечается, что российский оппозиционер Алексей Навальный был убит, а ответственность за его убийство несет российская власть и лично президент рф владимир путин. Также в резолюции говорится, что лучший ответ кремлю - поддержка Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Европарламента.
Детали
Резолюцию поддержали 506 евродепутатов, девять проголосовали против, еще 32 воздержались.
Главные тезисы из резолюции Европарламента:
- Европейский парламент решительно осуждает убийство Алексея Навального. Полная уголовная и политическая ответственность за его смерть лежит на российском государстве, в частности на его президенте владимире путине, который должен быть привлечен к ответственности;
- убийство Навального является еще одним признаком усиления и систематических репрессий в россии;
- евродепутаты требуют независимого и прозрачного международного расследования убийства, оппозиционера;
- Политическая система россии контролируется консолидированным авторитарным режимом с безудержной коррупцией, который использует сфальсифицированные выборы как подобие демократии и сосредотачивает всю власть в руках путина;
- депутаты призывают государства-члены ЕС активизировать свои усилия для поиска возможных путей освобождения тех, кто подвергся заключению и репрессиям, особенно больных или политических заключенных, подвергшихся пыткам, включая вариант возможного обмена пленными.
- поддержка Украины - лучший ответ кремлю.
Как говорится в резолюции, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году российские власти усилили репрессии против оппозиции в стране.
Евродепутаты призывают ЕС и его единомышленников со всего мира продолжать политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Украины как лучший ответ на нынешние репрессивные и агрессивные практики кремлевского режима.
Решительная победа Украины может привести к настоящим изменениям в российской федерации, в частности к деимпериализации, деколониализации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления демократии в россии
Евродепутаты призывают Европейскую комиссию и, в частности, Европейскую службу внешних действий разработать проактивную, долгосрочную стратегическую политику в отношении россии, которая бы эффективно отвечала реальности сегодняшних отношений между ЕС и россией, ситуации с правами человека в россии и потребностям в поддержке российского гражданского общества и представителей оппозиции в эмиграции.
Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю
Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.
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