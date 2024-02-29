Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  30852 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  48082 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  48639 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  100099 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
  •  107944 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
  •  139857 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  156080 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  152350 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  150747 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144588 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 14:02  •  10764 просмотра

Read in English

Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.

Европейский парламент сегодня принял резолюцию, в тексте которой отмечается, что российский оппозиционер Алексей Навальный был убит, а ответственность за его убийство несет российская власть и лично президент рф владимир путин. Также в резолюции говорится, что лучший ответ кремлю - поддержка Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Европарламента. 

Детали 

Резолюцию поддержали 506 евродепутатов, девять проголосовали против, еще 32 воздержались.

Главные тезисы из резолюции Европарламента:

  • Европейский парламент решительно осуждает убийство Алексея Навального. Полная уголовная и политическая ответственность за его смерть лежит на российском государстве, в частности на его президенте владимире путине, который должен быть привлечен к ответственности; 
  • убийство Навального является еще одним признаком усиления и систематических репрессий в россии;
  • евродепутаты требуют независимого и прозрачного международного расследования убийства, оппозиционера;
  • Политическая система россии контролируется консолидированным авторитарным режимом с безудержной коррупцией, который использует сфальсифицированные выборы как подобие демократии и сосредотачивает всю власть в руках путина;
  • депутаты призывают государства-члены ЕС активизировать свои усилия для поиска возможных путей освобождения тех, кто подвергся заключению и репрессиям, особенно больных или политических заключенных, подвергшихся пыткам, включая вариант возможного обмена пленными.
  • поддержка Украины - лучший ответ кремлю

Как говорится в резолюции, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году российские власти усилили репрессии против оппозиции в стране. 

Евродепутаты призывают ЕС и его единомышленников со всего мира продолжать политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Украины как лучший ответ на нынешние репрессивные и агрессивные практики кремлевского режима. 

Решительная победа Украины может привести к настоящим изменениям в российской федерации, в частности к деимпериализации, деколониализации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления демократии в россии

- говорится в заявлении Европарламента. 

Евродепутаты призывают Европейскую комиссию и, в частности, Европейскую службу внешних действий разработать проактивную, долгосрочную стратегическую политику в отношении россии, которая бы эффективно отвечала реальности сегодняшних отношений между ЕС и россией, ситуации с правами человека в россии и потребностям в поддержке российского гражданского общества и представителей оппозиции в эмиграции.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ПолитикаНовости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
Європарламент про вбивство Навального: путін має відповісти, а підтримка України - найкраща відповідь кремлю
European Parliament on Navalny's murder: Putin must answer, and support for Ukraine is the best response to the Kremlin
Новости по теме

Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.

Политика •   •  10764 просмотра
Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю

В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

Киевский городской совет запретил проведение соревнований, гонок, ралли и трофи-рейдов с участием джипов и квадроциклов с целью сохранения природной среды и биоразнообразия на заповедных территориях.

Общество •   •  10011 просмотра
В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail. ru, нарушив доступ к электронным почтовым ящикам некоторых отечественных и всех иностранных пользователей.

Война •   •  10786 просмотра
Украинские хакеры атаковали крупнейший российский интернет-портал Mail.ru

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт.

Война •   •  30852 просмотра
Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям делиться с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.

Война •   •  13393 просмотра
россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обвинил журналистов в преследовании вместо того, чтобы адекватно ответить на их запросы относительно управления Фондом.

Общество •   •  48082 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

НАТО проведет масштабные учения Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военных

НАТО и страны-партнеры проведут военные учения Nordic Response 2024 в Норвегии, Финляндии и Швеции с 3 по 14 марта, сосредотачиваясь на коллективной обороне Северного региона.

Новости Мира •   •  11984 просмотра
НАТО проведет масштабные учения Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военных

Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш

российские войска ведут бои в районе города Богдановка на Бахмутском направлении.

Война •   •  14175 просмотра
Оккупанты пытаются захватить два населенных пункта на Бахмутском направлении, идут бои - Евлаш

В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

Спикер армянского парламента заявил, что хотя выход из ОДКБ обсуждался в обществе, Армения не принимала решения об этом и не предпринимала юридических действий для приостановления своего членства в оборонном союзе.

Новости Мира •   •  11485 просмотра
В Армении заявили, что вывод из страны российской военной базы пока не обсуждается

"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф

Генеральный прокурор Украины заявил, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию против Украины может длиться несколько лет после его запуска.

Война •   •  15382 просмотра
"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф