В москві поховали Олексія Навального: всі деталі

У москві 1 березня відбулось прощання і поховання російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у 16 лютого у колонії. Про це УНН повідомляє із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

До церкви на прощання пустили тільки родичів і близьких. Після відспівування труну з тілом політика винесли з церкви, її повезли на борисовське кладовище. Відспівування тривало менше ніж 20 хвилин.

Як зазначається, співробітники ритуальної служби поспіхом закрили труну, щоб не дати тим, хто прийшов на відспівування Навального, попрощатися з ним.

Черга охочих попрощатися з Навальним розтягнулася більш ніж на кілометр.

Люди, що стояли навколо огорож, періодично скандували "Навальний!" і "Не пробачимо!".

Повідомлялось навіть про затриманих на прощанні з Навальним у москві.

Як пише російська служба BBC, труну з тілом Навального опустили в могилу під музику з пісні My Way Френка Сінатри і мелодію з фільму "Термінатор-2". Зазначається, що політик обожнював цей фільм, у чому багато разів зізнавався.

Люди, які зуміли потрапити на кладовище, кинули в могилу жмені землі.

Черга до входу на кладовище продовжувала розтягуватися на сотні метрів.

Доповнення

На похоронах Навального було помічено іноземних дипломатів і машин посольств.

Зокрема, попрощатися з Навальним прийшли посол США Лінн Трейсі, заступник посла Великої Британії Том Додд, посол Франції П'єр Леві, посол Німеччини Олександр Ламбсдорф, посол Канади Сара Тейлор.

Крім того, були помічені машини послів Ірландії, Греції, Польщі, Бельгії та Австрії.

Довідково

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер 16 лютого 2024 року в колонії особливого режиму "Полярний вовк" у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. У висновку про смерть сказано, що опозиціонер помер від природних причин. Прихильники Навального вважають, що його вбили.