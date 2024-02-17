Пресс-секретарь Навального подтвердила его смерть
Кира Ярмыш, пресс-секретарь заключенного российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердила его смерть.
Военные должны восстанавливаться - Зеленский о "справедливой мобилизации" - Зеленский о "справедливой мобилизации"
Зеленский подчеркнул, что справедливая мобилизация в Украине предусматривает ротацию войск.
"Продолжение военной помощи США имеет решающее значение": Кулеба обсудил с Блинкеном приоритетные потребности и ATACMS дальностью более 300 км
Министр иностранных дел Украины Кулеба проинформировал Государственного секретаря США Блинкена о приоритетных оборонных потребностях Украины и высказался в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км, а Блинкен подтвердил дальнейшую поддержку со стороны США.
Украина негативно удивит россию в этом году дронными системами и РЭБ - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украина начала развивать технологии и производство беспилотников.
На окраине Запорожья предварительно попадание по объекту инфраструктуры - ОВА
По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, предварительно, было попадание по инфраструктурному объекту на окраине Запорожья.
В Запорожском районе взрыв - ОВА
Сообщалось о взрыве в Запорожском районе, в регионе объявлена воздушная тревога.
В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и некоторых регионах Украины из-за предупреждения об угрозе баллистики.
Президент: нужно закрыть все пробелы в санкциях против россии
Президент Зеленский отметил необходимость усиления санкций против россии, включая ее ядерный сектор.
Зеленский: не нужно бояться поражения путина, это его удел - проиграть
Президент Зеленский заявил, что путин является угрозой для всех свободных государств и не нужно бояться его поражения.
Зеленский: рф сейчас имеет только одно военное преимущество - обесценивание жизни, их мясные штурмы это доказывают
Зеленский сказал, что рф обесценивает человеческую жизнь, о чем свидетельствуют российские мясные штурмы.