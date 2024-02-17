Пресс-секретарь Навального подтвердила его смерть

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального, находившегося в рф в заключении, Кира Ярмыш подтвердила его смерть, передает УНН.

Детали

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним "исследования", - сообщила Ярмыш в Х.

В видеозаписи, опубликованной в ютьюб-канале Навального, Ярмыш сообщила, что соратники продолжают ждать официального заключения о смерти и выдачи тела. "Сегодня ночью в Салехард вылетели адвокат и мать Алексея, чтобы получить официальное подтверждение смерти. Они приехали к колонии в 11 утра по местному времени, их попросили подождать час. Они прождали два, после чего к ним вышел сотрудник колонии и заявил, что тело Алексея Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним "исследования", - заявила она.

"Три с половиной года назад путин пытался убить Алексея. Вчера он убил его. Весь мир знает о том, президент россии лично отдал такой приказ, как и знает о том, что Алексей никогда его не боялся, никогда не молчал и не бездействовал. Мы не должны сдаваться, это то, к чему призывал нас Алексей", - сказала Ярмыш.

"Теперь все. Окончательно. Алексей Навальный убит", - отметил директор ФБК Иван Жданов в телеграм-канале.

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