Прессекретар Навального підтвердила його смерть
Київ • УНН
Кіра Ярмиш, прес-секретар ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального, підтвердила його смерть.
Прессекретар російського опозиціонера Олексія Навального, який перебував в рф в ув'язнення, Кіра Ярмиш підтвердила його смерть, передає УНН.
Деталі
"Олексій Навальний убитий. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі СК. Нині вони проводять із ним "дослідження", - повідомила Ярмиш у X.
У відеозаписі, опублікованому в ютьюб-каналі Навального, Ярмиш повідомила, що соратники продовжують чекати на офіційний висновок про смерть і видачу тіла. "Сьогодні вночі в Салехард вилетіли адвокат і мати Олексія, щоб отримати офіційне підтвердження смерті. Вони приїхали до колонії в 11 ранку за місцевим часом, їх попросили почекати годину. Вони чекали дві, після чого до них вийшов співробітник колонії і заявив, що тіло Олексія Навального знаходиться в Салехарді. Його забрали слідчі СК. Нині вони проводять із ним "дослідження", - заявила вона.
"Три з половиною роки тому путін намагався вбити Олексія. Вчора він убив його. Весь світ знає про те, що президент росії особисто віддав такий наказ, як і знає про те, що Олексій ніколи його не боявся, ніколи не мовчав і не бездіяв. Ми не повинні здаватися, це те, до чого закликав нас Олексій", - сказала Ярмиш.
"Тепер все. Остаточно. Олексій Навальний убитий", – зазначив директор ФБК Іван Жданов у телеграм-каналі.
"Очевидно, він убитий путіним": Зеленський прокоментував смерть Навального16.02.24, 15:25 • 21546 переглядiв