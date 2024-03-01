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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В москве похоронили Алексея Навального: все детали

В москве похоронили Алексея Навального: все детали

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 13:49  •  11249 просмотра

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Алексей Навальный был похоронен в москве в окружении усиленной охраны и большой толпы желающих попрощаться с политиком.

В москве 1 марта состоялось прощание и похороны российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в 16 февраля в колонии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ. 

Детали

В церковь на прощание  пустили только родственников и близких. После отпевания гроб с телом политика вынесли из церкви, его повезли на борисовское кладбище. Отпевание длилось менее 20 минут.

Как отмечается, сотрудники ритуальной службы поспешно закрыли гроб, чтобы не дать тем, кто пришел на отпевание Навального, попрощаться с ним. 

Очередь желающих попрощаться с Навальным растянулась более чем на километр.

Люди, стоявшие  вокруг ограждений, периодически скандировали  "Навальный!" и "Не простим!".

Сообщалось даже о задержанных на прощании с Навальным в москве.

Как пишет русская служба BBC, гроб с телом Навального опустили в могилу под музыку из песни My Way Фрэнка Синатры и мелодию из фильма "Терминатор-2". Отмечается, что политик обожал этот фильм, в чем много раз признавался.

Люди, сумевшие попасть на кладбище, бросили в могилу горсти земли.

Очередь ко входу на кладбище продолжала растягиваться на сотни метров.

Дополнение 

На похоронах Навального были замечены иностранные дипломаты и машины посольств.

В частности, попрощаться с Навальным пришли посол США Линн Трейси, заместитель посла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор.

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Кроме того, были замечены машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии.

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Справочно

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что оппозиционер умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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