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Україна буде пріоритетом для G7 - МЗС Канади

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела першу розмову з українським колегою після початку головування в G7. Вона підтвердила, що Україна залишається пріоритетом для "Великої сімки".

Україна залишатиметься у центрі уваги під час засідань Групи семи (G7) впродовж наступного року. Про це у міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі написала у своєму акаунті у соцмережі Х , пише УНН.

Деталі

Вона повідомила, що провела телефонну розмову з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою.

Жолі вказала на те, що це її перший офіційний дзвінок після початку головування Канади в G7.

Україна залишається пріоритетом для G7. Ми обговорили поточну ситуацію та подальші потреби. Канада завжди залишатиметься сильним союзником України

- заявила Жолі.

Нагадаємо

Канада розпочала головування в G7, і Україна покладає надії на встановлення справедливого миру у 2025 році. Зеленський відзначив важливу роль Канади як активного союзника у боротьбі за незалежність України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
kanadaКанада
melani-dzholiМелані Жолі
ukrainaУкраїна

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