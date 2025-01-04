Україна буде пріоритетом для G7 - МЗС Канади

Україна залишатиметься у центрі уваги під час засідань Групи семи (G7) впродовж наступного року. Про це у міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі написала у своєму акаунті у соцмережі Х , пише УНН.

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Вона повідомила, що провела телефонну розмову з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою.

Жолі вказала на те, що це її перший офіційний дзвінок після початку головування Канади в G7.

Україна залишається пріоритетом для G7. Ми обговорили поточну ситуацію та подальші потреби. Канада завжди залишатиметься сильним союзником України - заявила Жолі.

Нагадаємо

Канада розпочала головування в G7, і Україна покладає надії на встановлення справедливого миру у 2025 році. Зеленський відзначив важливу роль Канади як активного союзника у боротьбі за незалежність України.