Украина будет приоритетом для G7 - МИД Канады - МИД Канады
Киев • УНН
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела первый разговор с украинским коллегой после начала председательства в G7. Она подтвердила, что Украина остается приоритетом для «Большой семерки».
Украина будет оставаться в центре внимания во время заседаний Группы семи (G7) в течение следующего года. Об этом в министр иностранных дел Канады Мелани Жоли написала в своем аккаунте в соцсети Х , пишет УНН.
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Она сообщила, что провела телефонный разговор с главой украинского МИД Андреем Сибигой.
Жоли указала на то, что это ее первый официальный звонок после начала председательства Канады в G7.
Украина остается приоритетом для G7. Мы обсудили текущую ситуацию и дальнейшие потребности. Канада всегда будет оставаться сильным союзником Украины
Напомним
Канада начала председательство в G7, и Украина возлагает надежды на установление справедливого мира в 2025 году. Зеленский отметил важную роль Канады как активного союзника в борьбе за независимость Украины.