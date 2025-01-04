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Украина будет приоритетом для G7 - МИД Канады - МИД Канады

Украина будет приоритетом для G7 - МИД Канады - МИД Канады

Киев  •  УНН

 • 5914 просмотра

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела первый разговор с украинским коллегой после начала председательства в G7. Она подтвердила, что Украина остается приоритетом для «Большой семерки».

Украина будет оставаться в центре внимания во время заседаний Группы семи (G7) в течение следующего года. Об этом в министр иностранных дел Канады Мелани Жоли написала в своем аккаунте в соцсети Х , пишет УНН.

Детали

Она сообщила, что провела телефонный разговор с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Жоли указала на то, что это ее первый официальный звонок после начала председательства Канады в G7.

Украина остается приоритетом для G7. Мы обсудили текущую ситуацию и дальнейшие потребности. Канада всегда будет оставаться сильным союзником Украины

- заявила Жоли.

Напомним

Канада начала председательство в G7, и Украина возлагает надежды на установление справедливого мира в 2025 году. Зеленский отметил важную роль Канады как активного союзника в борьбе за независимость Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
kanadaКанада
melani-dzholiМелани Жоли
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