Канада очолила G7: Зеленський розкрив очікування щодо миру у 2025 році

"Почалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємось на цей рік – на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада є одним із найактивніших союзників України у боротьбі за незалежність з початку повномасштабного вторгнення терористичної країни.

Відтак, Україна розраховує, що у 2025 році завдяки спільним зусиллям країн G7 вдасться встановити справедливий мир, а кремль не отримає жодних переваг від розв’язаної війни.

На думку Зеленського, єднання провідних держав може стати запорукою нових рішучих дій, здатних змінити хід подій та захистити глобальну безпеку.

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