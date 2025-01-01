Канада очолила G7: Зеленський розкрив очікування щодо миру у 2025 році
Київ • УНН
Канада розпочала головування в G7, і Україна покладає надії на встановлення справедливого миру у 2025 році. Зеленський відзначив важливу роль Канади як активного союзника у боротьбі за незалежність України.
"Почалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємось на цей рік – на те, щоб завдяки нашій спільній силі у 2025 році ми змогли досягти стабільного й справедливого миру". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Канада є одним із найактивніших союзників України у боротьбі за незалежність з початку повномасштабного вторгнення терористичної країни.
Відтак, Україна розраховує, що у 2025 році завдяки спільним зусиллям країн G7 вдасться встановити справедливий мир, а кремль не отримає жодних переваг від розв’язаної війни.
На думку Зеленського, єднання провідних держав може стати запорукою нових рішучих дій, здатних змінити хід подій та захистити глобальну безпеку.
G7: "Ми не потерпимо погроз росії застосувати ядерну зброю"26.11.24, 17:25 • 20124 перегляди