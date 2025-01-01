Канада возглавила G7: Зеленский раскрыл ожидания относительно мира в 2025 году

"Началось председательство Канады в G7. И мы все очень надеемся на этот год - на то, чтобы благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада является одним из самых активных союзников Украины в борьбе за независимость с начала полномасштабного вторжения террористической страны.

Следовательно, Украина рассчитывает, что в 2025 году благодаря совместным усилиям стран G7 удастся установить справедливый мир, а кремль не получит никаких преимуществ от развязанной войны.

По мнению Зеленского, единение ведущих государств может стать залогом новых решительных действий, способных изменить ход событий и защитить глобальную безопасность.

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