G7: "Мы не потерпим угроз россии применить ядерное оружие"

Министры иностранных дел "Группы Семи" осудили ядерную риторику россии и ее стратегию запугивания, заявив, что не будут "терпеть" это. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи министров иностранных дел стран "Группы Семи", которая состоялась в Италии 26 ноября, пишет Sky TG24.

Мы самым решительным образом осуждаем безответственную и угрожающую ядерную риторику россии и ее позицию стратегического запугивания. Мы никогда не потерпим угроз применения ядерного оружия, не говоря уже о любом применении ядерного оружия россией в контексте ее агрессивной войны против Украины. Мы также выражаем нашу глубокую обеспокоенность применением россией химического оружия и средств подавления беспорядков как метода ведения войны в Украине - говорится в итоговом коммюнике встречи.

Дополнение



Утверждение владимиром путиным обновленных принципов ядерной стратегии россии вызвало оживленную дискуссию среди экспертов и политиков во всем мире. В документе говорится о расширении условий, при которых россия может применить ядерное оружие. Это касается как ядерного, так и не ядерного нападения, если оно угрожает суверенитету или территориальной целостности россии или ее союзников. Кроме того, агрессия любого государства-члена военной коалиции против России будет расцениваться как нападение всей коалиции.

Обновление доктрины произошло на фоне сообщений о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории россии. на это москва неоднократно реагировала жесткими заявлениями, подчеркивая, что такие действия могут быть расценены как прямое участие стран НАТО в конфликте в Украине.