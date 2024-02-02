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Україна повернула ще 4 дітей з тимчасово окупованих територій

Україна повернула ще 4 дітей з тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

 • 30164 перегляди

Україна повернула ще 4 дітей з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

У п'ятницю, 2 лютого, Україні вдалося повернути ще 4 дітей з тимчасово окупованих росією територій. Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, пише УНН.

Іще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула сьогодні наша команда Save Ukraine,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що в Україну повернулися діти різного віку - від немовлят до 16-річних підлітків. Усі вони зараз у безпеці в одному з українських центрів.

За словами Кулеби, наразі триває 15 рятувальна місія, і на сьогодні це вже 235 дітей, яких повернули в Україну з окупації та території росії.

Нагадаємо

Канада та Україна мають намір започаткувати коаліцію для повернення українських дітей, які були незаконно викрадені росією. Про це заявила Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
kanadaКанада
melani-dzholiМелані Жолі
ukrainaУкраїна
dmytro-kulebaДмитро Кулеба
zaporizhzhiaЗапоріжжя
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