Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
  •  142571 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  174870 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  152334 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  153641 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  156482 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  138871 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  149202 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  165600 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  168879 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158441 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий

Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 11:17  •  2463 просмотра

Read in English

Украина вернула еще 4 детей из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

В пятницу, 2 февраля, Украине удалось вернуть еще 4 детей с временно оккупированных россией территорий. Об этом сообщил исполнительный директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, пишет УНН.

Еще 4 детей из оккупированной части Запорожской и Херсонской областей вернула сегодня наша команда Save Ukraine,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Украину вернулись дети разного возраста - от младенцев до 16-летних подростков. Все они сейчас в безопасности в одном из украинских центров.

По словам Кулебы, сейчас продолжается 15 спасательная миссия, и на сегодня это уже 235 детей, которых вернули в Украину из оккупации и территории россии.

Напомним

Канада и Украина намерены начать коалицию для возвращения украинских детей, которые были незаконно похищены россией. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
kanadaКанада
melani-dzholiМелани Жоли
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
Україна повернула ще 4 дітей з тимчасово окупованих територій
Ukraine returns 4 more children from the temporarily occupied territories
Новости по теме

Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий

Украина вернула еще 4 детей из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.

Общество •   •  2463 просмотра
Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий

"Не имею в этом никаких сомнений": Кулеба уверен, что решение об использовании замороженных активов рф будет принято в этом году

Украина ожидает, что решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине будет принято в 2024 году.

Война •   •  3193 просмотра
"Не имею в этом никаких сомнений": Кулеба уверен, что решение об использовании замороженных активов рф будет принято в этом году

Отстранен руководитель департамента Минобороны из-за объявления подозрения в уголовном производстве

Руководителя одного из департаментов министерства обороны отстранили от исполнения обязанностей в связи с сообщением о подозрении в уголовном производстве.

Криминал и ЧП •   •  5697 просмотра
Отстранен руководитель департамента Минобороны из-за объявления подозрения в уголовном производстве

Около 20 человек задержаны в ходе расследования секс-торговли в штате Джорджия

Полиция арестовала 19 человек в доме, в штате Джорджия, которых подозревают по делу о секс-торговле.

Новости Мира •   •  5253 просмотра
Около 20 человек задержаны в ходе расследования секс-торговли в штате Джорджия

Сурок Тимка дал прогноз на весну

Сурок предсказал, что весна придет через шесть недель.

Общество •   •  7044 просмотра
Сурок Тимка дал прогноз на весну

Канада и Украина создадут коалицию для возвращения похищенных украинских детей

Дмитрий Кулеба отметил роль Канады в делах возвращения украинских детей, которые были похищены россией, подчеркнув, что "это яркий пример лидерства в защите прав человека".

Общество •   •  7993 просмотра
Канада и Украина создадут коалицию для возвращения похищенных украинских детей

Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области

Президент Франции Макрон осудил российскую атаку в Херсонской области, в результате которой погибли двое французских гуманитарных работников, как трусливый и недостойный акт, а Президент Украины Зеленский заявил, что российский террор не знает границ.

Война •   •  10888 просмотра
Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области

В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды

Для обеспечения мониторинга и контроля за использованием водных ресурсов в Украине планируют создать НАК "Вода Украины".

Экономика •   •  7538 просмотра
В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды

В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не обращалась к россии с просьбой вернуть тела пленных, якобы погибших во время падения самолета Ил-76 под Белгородом.

Война •   •  11944 просмотра
В кремле заявили, что Украина не обращалась к рф по возвращению тел тех, кто якобы погиб в Ил-76

МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе

МХП остается крупнейшим налогоплательщиком в аграрном секторе Украины, уплатив более 6 млрд грн налогов в 2023 году, что на 31% больше, чем в предыдущем году.

Новости Бизнеса •   •  5206 просмотра
МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе