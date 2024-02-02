Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий

В пятницу, 2 февраля, Украине удалось вернуть еще 4 детей с временно оккупированных россией территорий. Об этом сообщил исполнительный директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, пишет УНН.

Еще 4 детей из оккупированной части Запорожской и Херсонской областей вернула сегодня наша команда Save Ukraine, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в Украину вернулись дети разного возраста - от младенцев до 16-летних подростков. Все они сейчас в безопасности в одном из украинских центров.

По словам Кулебы, сейчас продолжается 15 спасательная миссия, и на сегодня это уже 235 детей, которых вернули в Украину из оккупации и территории россии.

Напомним

Канада и Украина намерены начать коалицию для возвращения украинских детей, которые были незаконно похищены россией. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.