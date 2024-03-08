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США приєдналися до міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Київ • УНН

 • 25869 перегляди

Сполучені Штати приєдналися до міжнародної коаліції, створеної для звільнення всіх українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених росією, та забезпечення притягнення до відповідальності винних.

США приєдналися до міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Сполучені Штати долучились до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, яку створили Україна та Канада. Про це повідомив Державний департамент США на своєму сайті, передає УНН

Сполучені Штати Америки оголошують про своє приєднання до міжнародної коаліції з повернення українських дітей як держави-члена для підтримки безпечного звільнення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або насильно переміщені росією, та для забезпечення того, щоб винні понесли відповідальність за наслідки

- йдеться у повідомленні Держдепу.

У тексті декларації про створення коаліції з повернення дітей висловлюється підтримка принципам пункту 4 Формули миру Президента України Володимира Зеленського. 

Коаліція буде докладати всіх можливих зусиль для повернення українських дітей, які були незаконно депортовані або насильницьки переміщені рф. Також сприяти  наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім сім'ям, які постраждали від незаконної депортації росії. 

Доповнення 

2 лютого у Києві, під час візиту міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі  було оголошено про початок роботи міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей. Цього ж дня в Офісі Президента був укладений відповідний рамковий документ діяльності коаліції. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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