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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 07:24  •  4378 просмотра

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Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции, созданной для освобождения всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, и обеспечения привлечения к ответственности виновных.

Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей, которую создали Украина и Канада. Об этом сообщил Государственный департамент США на своем сайте, передает УНН

Соединенные Штаты Америки объявляют о своем присоединении к международной коалиции по возвращению украинских детей в качестве государства-члена для поддержки безопасного освобождения всех украинских детей, которые были незаконно депортированы или насильно перемещены Россией, и для обеспечения того, чтобы виновные понесли ответственность за последствия

- говорится в сообщении Госдепа.

В тексте декларации о создании коалиции по возвращению детей выражается поддержка принципам пункта 4 Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. 

Коалиция будет прилагать все возможные усилия для возвращения украинских детей, которые были незаконно депортированы или насильственно перемещены рф. Также способствовать  предоставлению всей необходимой гуманитарной, медицинской и психологической помощи детям и их семьям, пострадавшим от незаконной депортации россии. 

Дополнение 

2 февраля в Киеве, во время визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли  было объявлено о начале работы международной коалиции по возвращению украинских детей. В этот же день в Офисе Президента был заключен соответствующий рамочный документ деятельности коалиции. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
kanadaКанада
melani-dzholiМелани Жоли
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
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