Україна та Канада запустили роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

2 лютого у Києві, під час візиту міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі було оголошено про початок роботи Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей. Цього ж дня в Офісі Президента був укладений відповідний рамковий документ діяльності коаліції. Про це повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

Під нашим з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі керівництвом було запущено роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Сьогодні ця коаліція розпочала роботу та представила на засіданні в Києві Рамковий документ своєї діяльності. Україна та Канада співголовують у коаліції. Повернення вкрадених дітей є основою плану дій Bring Kids Back UA, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Це також є ключовим елементом пункту четвертого Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб". – написав він у телеграм.

Деталі

Єрмак зазначив, що затверджений рамковий документ коаліції має установчий характер. Він визначає мандат коаліції, цілі, керівні принципи та напрями діяльності. Також у ньому пояснюється, що передбачає членство в коаліції, та окреслюються шляхи, як країни можуть брати участь у її роботі. Кожна держава самостійно може визначити сфери, у яких захоче діяти, або навіть узяти на себе лідерство з огляду на свій досвід, експертизу та ресурси.

Зазначається, що новосформована коаліція фокусуватиметься на сприянні поверненню українських дітей. А саме на виявленні місцеперебування незаконно депортованих і примусово переміщених юних громадян України, розробці механізмів їх повернення, участі у відповідних дипломатичних переговорах.

У її фокусі також будуть питання підготовки та видачі документів для встановлення особи дітей і членів їх сімей, зокрема необхідних для переміщення через кордон і, відповідно, фізичного повернення дітей в Україну.

Важливим підпунктом також є підтримка дітей після повернення, сприяння возз'єднанню дітей з рідними або розміщенню в сімейних формах виховання, надання необхідної реабілітаційної допомоги.

Ще одним ключовим питанням, яке розглянули під час перших установчих зборів учасників коаліції, це забезпечення доступу до правосуддя для дітей – жертв і свідків злочинів, притягнення винних в організації незаконних дій щодо українських дітей до юридичної відповідальності.

Канада допоможе Україні працювати з багатьма країнами з коаліції, включно з державами Глобального Півдня.

Зазначається, що до та під час сьогоднішнього засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей офіційно приєдналися окрім України та Канади ще шість держав: Бельгія, Велика Британія, Данія, Коста-Рика, Нідерланди та Німеччина.

Загальна кількість країн – учасниць коаліції нині становить 28.

Нагадаємо

Раніше Канада та Україна оголосили про намір започаткувати коаліцію для повернення українських дітей, які були незаконно викрадені росією. Про це заявила Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Додатково

Ранком із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі зустрівся Президент України Володимир Зеленський. Сторони зокрема говорили про підтримку України, Формулу миру, безпекові гарантії для України, а також роботу коаліції з повернення українських дітей.

Перемовини із дипломаткою Канади Мелані Жолі провів і Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Вони говорили про конфіскацію російських активів.