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29 березня, 17:57 • 118939 перегляди

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28 березня, 18:00 • 130317 перегляди

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Зеленський прийняв голову МЗС Канади: обговорили безпекові гарантії для України

Зеленський прийняв голову МЗС Канади: обговорили безпекові гарантії для України

Київ • УНН

 • 25046 перегляди

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, щоб обговорити подальшу підтримку України, реалізацію Формули миру, гарантії безпеки та коаліцію з повернення викрадених українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Сторони зокрема обговорили підтримку України, Формулу миру, безпекові гарантії для України, а також роботу коаліції з повернення українських дітей, повідомив Глава держави у соцмережах, пише УНН.

Зустріч із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обговорили подальшу підтримку України, спільну реалізацію Формули миру, розбудову системи безпекових гарантій для України, а також роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

- написав Зеленський.

Президент подякував Канаді за незмінну допомогу та віру в Україну й українців. 

Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення викрадених українських дітей02.02.24, 12:57 • 27503 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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