Зеленський прийняв голову МЗС Канади: обговорили безпекові гарантії для України
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, щоб обговорити подальшу підтримку України, реалізацію Формули миру, гарантії безпеки та коаліцію з повернення викрадених українських дітей.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Сторони зокрема обговорили підтримку України, Формулу миру, безпекові гарантії для України, а також роботу коаліції з повернення українських дітей, повідомив Глава держави у соцмережах, пише УНН.
Зустріч із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обговорили подальшу підтримку України, спільну реалізацію Формули миру, розбудову системи безпекових гарантій для України, а також роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.
Президент подякував Канаді за незмінну допомогу та віру в Україну й українців.
Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення викрадених українських дітей02.02.24, 12:57 • 27503 перегляди