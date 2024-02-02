Зеленський прийняв голову МЗС Канади: обговорили безпекові гарантії для України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Сторони зокрема обговорили підтримку України, Формулу миру, безпекові гарантії для України, а також роботу коаліції з повернення українських дітей, повідомив Глава держави у соцмережах, пише УНН.

Зустріч із міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Обговорили подальшу підтримку України, спільну реалізацію Формули миру, розбудову системи безпекових гарантій для України, а також роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. - написав Зеленський.

Президент подякував Канаді за незмінну допомогу та віру в Україну й українців.

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