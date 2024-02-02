Зеленский принял главу МИД Канады: обсудили гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Стороны в частности обсудили поддержку Украины, Формулу мира, гарантии безопасности для Украины, а также работу коалиции по возвращению украинских детей, сообщил Глава государства в соцсетях, пишет УНН.

Встреча с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Обсудили дальнейшую поддержку Украины, совместную реализацию Формулы мира, развитие системы гарантий безопасности для Украины, а также работу Международной коалиции по возвращению украинских детей. - написал Зеленский.

Президент поблагодарил Канаду за неизменную помощь и веру в Украину и украинцев.

Канада и Украина создадут коалицию для возвращения похищенных украинских детей