Шмигаль та голова МЗС Канади обговорили конфіскацію російських активів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі та обговорив конфіскацію російських активів для допомоги у відновленні України.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вони обговорили конфіскацію російських активів, передає УНН.
Канада залишиться пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде необхідно. У цьому впевнився під час зустрічі з Міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі
Шмигаль подякував Канаді за рішення приєднатися до коаліції з повернення депортованих українських дітей. Це один із пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського.
"Також Канада підтримує наші ініціативи з гуманітарного розмінування, що є важливою частиною відновлення. У цьому контексті обговорили конфіскацію російських активів. Канада тут, як і в інших сферах підтримки, серед лідерів. Розраховуємо, що цього року ми зробимо вагомі кроки, щоб спрямувати російські кошти на відбудову України", - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Сьогодні, 2 лютого міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула до Києва. Вона вже зустрілася із головою МЗС України Дмитром Кулебою.
Також Жолі провела зустріч з Президентом України Зеленським.
Додамо
Канада стала першою країною із західних країн, яка законодавчо прописала можливість використовувати на підтримку України конфісковані російські активи.
У 2022 році Сенат Канади ухвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який передбачає право на конфіскацію російських активів.