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Шмигаль та голова МЗС Канади обговорили конфіскацію російських активів

Шмигаль та голова МЗС Канади обговорили конфіскацію російських активів

Київ • УНН

 • 24235 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Джолі та обговорив конфіскацію російських активів для допомоги у відновленні України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вони обговорили конфіскацію російських активів, передає УНН.

Канада залишиться пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде необхідно. У цьому впевнився під час зустрічі з Міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі

- написав Шмигаль у Telegram.

Шмигаль подякував Канаді за рішення приєднатися до коаліції з повернення депортованих українських дітей. Це один із пунктів Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

"Також Канада підтримує наші ініціативи з гуманітарного розмінування, що є важливою частиною відновлення. У цьому контексті обговорили конфіскацію російських активів. Канада тут, як і в інших сферах підтримки, серед лідерів. Розраховуємо, що цього року ми зробимо вагомі кроки, щоб спрямувати російські кошти на відбудову України", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Сьогодні, 2 лютого міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула до Києва. Вона вже зустрілася із головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Також Жолі провела зустріч з Президентом України Зеленським.

Додамо

Канада стала першою країною із західних країн, яка законодавчо прописала можливість використовувати на підтримку України конфісковані російські активи.

У 2022 році Сенат Канади ухвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який передбачає право на конфіскацію російських активів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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