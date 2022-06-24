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Канадський сенат схвалив конфіскацію російських активів

Канадський сенат схвалив конфіскацію російських активів

Київ • УНН

 • 130884 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Сенат Канади ухвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який передбачає право на конфіскацію російських активів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Прийнятий законопроект C-19 пропонує цілу низку заходів, включаючи дворічну заборону на купівлю житла іноземним громадянам, а також право на конфіскацію та продаж активів відповідальних за повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Крім того, 450-сторінковий законопроект C-19 пройшов верхню палату без будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.

Доповнення

Чотири країни ЄС закликають використати російські активи для відновлення України.

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