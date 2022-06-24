Канадський сенат схвалив конфіскацію російських активів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Сенат Канади ухвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який передбачає право на конфіскацію російських активів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Прийнятий законопроект C-19 пропонує цілу низку заходів, включаючи дворічну заборону на купівлю житла іноземним громадянам, а також право на конфіскацію та продаж активів відповідальних за повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Крім того, 450-сторінковий законопроект C-19 пройшов верхню палату без будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.
Доповнення
Чотири країни ЄС закликають використати російські активи для відновлення України.