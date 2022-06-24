Канадський сенат схвалив конфіскацію російських активів

Деталі

Прийнятий законопроект C-19 пропонує цілу низку заходів, включаючи дворічну заборону на купівлю житла іноземним громадянам, а також право на конфіскацію та продаж активів відповідальних за повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Крім того, 450-сторінковий законопроект C-19 пройшов верхню палату без будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.

Доповнення

Чотири країни ЄС закликають використати російські активи для відновлення України.