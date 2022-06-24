Канадский сенат одобрил конфискацию российских активов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сенат Канады принял законопроект, предложенный премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который предусматривает право на конфискацию российских активов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Принятый законопроект C-19 предлагает целый ряд мер, включая двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданам, а также право на конфискацию и продажу активов ответственных за полномасштабное вторжение рф в Украину.
Кроме того, 450-страничный законопроект C-19 прошел верхнюю палату без каких-либо изменений и станет законом после формального королевского согласия.
Дополнение
Четыре страны ЕС призывают использовать российские активы для восстановления Украины.