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Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов

Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 14:24  •  6958 просмотра

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Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли и обсудил конфискацию российских активов для помощи в восстановлении Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они обсудили конфискацию российских активов, передает УНН.

Канада останется бок о бок с Украиной столько, сколько будет необходимо. В этом убедился во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли

- написал Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль поблагодарил Канаду за решение присоединиться к коалиции по возвращению депортированных украинских детей. Это один из пунктов Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского.

"Также Канада поддерживает наши инициативы по гуманитарному разминированию, что является важной частью восстановления. В этом контексте обсудили конфискацию российских активов. Канада здесь, как и в других сферах поддержки, среди лидеров. Рассчитываем, что в этом году мы сделаем весомые шаги, чтобы направить российские средства на восстановление Украины", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Сегодня, 2 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли прибыла в Киев. Она уже встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Также Жоли провела встречу с Президентом Украины Зеленским.

Добавим

Канада стала первой страной из западных стран, которая законодательно прописала возможность использовать в поддержку Украины конфискованные российские активы.

В 2022 году Сенат Канады принял законопроект, предложенный премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который предусматривает право на конфискацию российских активов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
telegramТелеграмма
kanadaКанада
melani-dzholiМелани Жоли
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Шмигаль та голова МЗС Канади обговорили конфіскацію російських активів
Shmyhal and Canadian Foreign Minister discuss confiscation of Russian assets
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Шмыгаль и глава МИД Канады обсудили конфискацию российских активов

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