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Глава МЗС Канади відвідає Молдову та Польщу для обговорення підтримки України

Глава МЗС Канади відвідає Молдову та Польщу для обговорення підтримки України

Київ • УНН

 • 56520 перегляди

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі відвідає Молдову та Польщу з 29 січня по 1 лютого, щоб обговорити подальшу підтримку України. Вона планує зустрітися з високопосадовцями обох країн, щоб обговорити питання регіональної безпеки та можливості подальшої співпраці проти загроз з боку Росії та Білорусі.

Очільниця Міністерства Закордонних Справ Канади Мелані Жолі планує відвідати Молдову та Польщу, аби обговорити підтримку України. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Канади, передає УНН.

Під загрозою вторгнення росії в Україну народ Молдови яскраво висвітлює свою рішучість вирішувати власне майбутнє. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з керівництвом Молдови, щоб обговорити, як Канада може продовжувати підтримувати їхній мир і безпеку. У Польщі я з нетерпінням чекаю зустрічі з моїм новим польським колегою і спираюся на глибоку дружбу між Канадою та Польщею, а також співпрацюю для зміцнення миру та безпеки на східному фланзі НАТО. 

- Мелані Жолі, міністр закордонних справ

Деталі

Міністерка Канада Мелані Жолі повідомила, що відвідає Республіку Молдова та Польщу з 29 січня до 1 лютого 2024 року. У планах зустріч з колегами та високопосадовцями уряду, щоб обговорити спільні пріоритети. Зокрема, у підтримці України.

Зазначається, що в Кишиневі, міністерка Жолі зустрінеться з високопоставленими урядовцями Молдови, включаючи президентку Майю Санду, де засвідчить підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності Молдови, а також її боротьби проти спроб рф підірвати їхню демократію шляхом використання дезінформації як зброї.

Вона окреслить роботу Канади щодо притягнення до відповідальності тих, хто підтримує та допомагає в дестабілізаційній діяльності росії, зокрема оголосить про нові санкцій для молдавських олігархів, окремих осіб і телевізійних станцій, які пропагують і поширюють російську дезінформацію.

Канада запровадила санкції проти молдовських громадян та телеканалів, що пов'язані з рф17.10.23, 19:01 • 299860 переглядiв

Також планується обговорення допомоги українським біженцям, які нині перебувають у Молдові.

Під час свого візиту до Варшави Жолі зустрінеться з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським та маршалом Сейму та співлідером коаліції "Третій шлях" Шимоном Головні, щоб обговорити відповідні плани про продовження підтримки України. Говоритимуть також про просування прав людини, запобігти загрозам регіональній безпеці з боку росії та Білорусі та визначити подальші можливості двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

У рамках цієї поїздки міністерка Канади також планує зустрітися із представниками гуманітарних організацій, таких як Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Фундація "Український дім", Освітньо-розвивальний центр, які підтримують українських біженців у Польщі.

Україна та Канада провели переговори щодо угоди про гарантії безпеки29.01.24, 18:45 • 52954 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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